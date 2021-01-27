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Как избежать ошибок в домашнем уходе за волосами – краткая инструкция

Шесть шагов на пути к красивым и здоровым волосам

Каждая из нас всячески старается ухаживать за волосами в домашних условиях, но очень часто мы разочаровываемся в результате. Вроде бы и расческу поменяла, и кончики подстригла, и фен часто не используешь, а состояние шевелюры – не радует.

Мы решили разобраться, что же девушки зачастую делают неправильно в ежедневном уходе за волосами. И собрали небольшую инструкцию по уходу с помощью средств, которые действительно работают.

Ошибка №1. Неправильно моете голову

Профессиональные трихологи опровергают убеждение, что частое мытье якобы стимулирует ускоренную выработку кожного сала. Это миф. Все зависит от типа и состояния волос и кожи головы. Поэтому на вопрос "как часто нужно мыть голову?" нет однозначного ответа.

Например, обладательницам жирной кожи головы стоит мыть голову чаще (возможно, ежедневно), тогда как сухой – 1 раз в неделю. Кроме того, частое мытье подходит тем, кто использует много стайлинговых средств.

Шаг 1. Мойте голову так часто, как этого требуют ваши волосы. Шампунь для ежедневного применения Frequence Shampoo ING PROFESSIONAL идеально подойдет для частого мытья головы.

Шампунь для ежедневного применения Frequence Shampoo ING PROFESSIONAL

Его фруктовые кислоты в составе обеспечивают деликатный пилинг кожи головы, что приводит к тщательному очищению волос и естественному блеску.

Ошибка №2. Выбираем шампунь и кондиционер, основываясь только на типе кожи головы

Многие из нас неправильно подбирают средства для мытья, забывая о том, что шампунь подбирается по типу кожи головы, а кондиционер – по типу волос. Это означает, что можно использовать разные линейки косметических продуктов для разных нужд.

Шаг 2. Четко определите тип кожи головы и волос, подобрав соответствующие шампунь и кондиционер. Частую проблему сухих волос поможет исправить ополаскиватель для ухода за волосами Care Basics C:EHKO.

Ополаскиватель для ухода за волосами Care Basics C:EHKO

Алоэ вера и масло черного тмина заботятся о поддержке идеального баланса влаги в структуре волос. А протеины пшеницы помогают контролировать пушистость волос и выравнивают его поверхность. При использовании ополаскивателя волосы становятся плотнее. То, что нужно!

Ошибка №3. Недостаточно питаем волосы для поддержания их эластичности

Мы сейчас, наверное, разочаруем многих. Но частота стрижки, увы, не влияет на скорость роста волос и их эластичность. Это одно из глубоко закрепленных ложных суждений еще с детства. С помощью стрижки мы устраняем только секущиеся кончики, но и это лишь на время избавляет от проблемы ломкости. Предотвратить повреждение поможет правильный уход: увлажняющие и питательные средства для волос.

Шаг 3. Приобретите питательное крем-масло для волос Nourishing Creamy Oil Inimitable Style HAIR COMPANY.

Питательное крем-масло для волос Nourishing Creamy Oil Inimitable Style HAIR COMPANY

Это инновационное средство очень легкой текстуры на основе масла хлопка и витамина Е. Очень хорошо питает и укрепляет волосы без утяжеления. А наличие в составе технологии LUMINESCINA позволяет сохранить сияние и яркость цвета волос.

Ошибка №4. Забываем, что в омоложении нуждается не только кожа, но и волосы

Да, да, волосы с годами становятся тусклее и теряют свой блеск, а то и вовсе шевелюра начинает редеть. Поэтому действовать всегда нужно заблаговременно. В качестве профилактики используйте комплексный и регулярный уход за волосами в домашних условиях, добавив крем для волос с омолаживающим эффектом.

Шаг 4. Инновационный BB крем "Лифтинг эффект" Cream BB Styling Inimitable Style HAIR COMPANY содержит высокое количество чистой гиалуроновой кислоты, которая обеспечивает максимальное увлажнение, способствует мягкому и глубокому проникновению в структуру всех необходимых компонентов, продлевая молодость волос.

BB крем "Лифтинг эффект" Cream BB Styling Inimitable Style HAIR COMPANY

Входящие в состав также аргановое и кератиновое масла, витамин Е и УФ-фильтры и защищают волосы от преждевременного старения.

Ошибка №5. Забываем о сезонности и смене ухаживающих средств

На протяжении года наши волосы нуждаются в разном уходе. Летом волосы рекомендуется больше увлажнять с помощью масок, а зимой же, наоборот, питать. Именно питательные средства содержат необходимые витамины, которых недостает в зимнее время.

Шаг 5. Меняйте средства по уходу с переменой сезонов. Ваш помощник в питании кончиков волос — марокканская аргановая сыворотка NUA.

Марокканская аргановая сыворотка NUA

Она глубоко питает и освежает секущиеся кончики, не утяжеляя волосы, а результат заметен после первого применения. В отличие от других косметических средств для волос, сыворотка обладает быстрым эффектом мгновенного проникновения в структуру волос.

Ошибка №6. В спешке неправильно сушим феном и делаем укладку утюжком на влажные волосы

А этого категорически делать нельзя. Если вы одна из таких девушек, приучите себя находиться в помещении минимум 10 минут после сушки. Перепад температуры точно негативно скажется в будущем. Помните, что летом можно использовать теплый воздух, а вот зимой показан прохладный фен. И да, укладка только на сухие волосы!

Шаг 6. Используйте специальные средства для защиты волос во время укладки. Например, термозащиту Hitzeschutz Spray C:EHKO КERATIN.

Спрей-антистатик термозащита Hitzeschutz Spray C:EHKO КERATIN

Спрей-антистатик с кератином и пантенолом восстанавливает структуру и защищает волосы от повреждения в результате термического воздействия (сушка феном, укладка и выпрямление утюжком).

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