Лунный календарь окрашивания волос на февраль 2021 года: подходящие дни для смены имиджа

Узнайте, когда окрашивать волосы в феврале-2021 по лунному календарю, а в какие дни лучше этого не делать

Когда можно красить волосы в феврале, согласно лунному календарю, чтобы вы остались довольны своим перевоплощением, а волосы источали сияние и красоту?

Лунный календарь окрашивания волос Фото: Pinterest

Смотрите подробный лунный календарь окрашивания волос в феврале 2021 года на каждый день и выбирайте лучшее время для обновления своего образа.

Лунный календарь на февраль-2021: когда можно и нельзя красить волосы

1 февраля – 21 лунный день. Неподходящий день для смены цвета, особенно химическими средствами.

2 февраля – 22 лунный день. Не стоит красить волосы сегодня, если не хотите неприятных перемен, или же остановитесь на родном цвете.

3 февраля – 22 лунный день. Оставьте родной цвет волос, чтобы избежать негативных последствий.

4 февраля – 23 лунный день. Неподходящий день для манипуляций с волосами, лучше перенесите окрашивание на другой период.

5 февраля – 24 лунный день. Сегодня хорошо выбирать тона, темнее вашего, это принесет прибыль и выгодные предложения.

6 февраля – 25 лунный день. Неподходящий день для окрашивания волос, лучше заняться их оздоровлением.

7 февраля – 26 лунный день. Лучше всего выбрать для волос натуральные оттенки, вы останетесь довольны внешним видом.

Лунный календарь окрашивания волос Фото: Pinterest

8 февраля – 27 лунный день. Вполне удачно пройдет окрашивание и тонирование волос, не бойтесь использовать новые цвета.

9 февраля – 28 лунный день. Неплохой период для окрашивания, для спокойного настроения выбирайте спокойные оттенки.

10 февраля – 29 лунный день. Сегодня нежелательно красить волосы, чтобы избежать финансовых проблем.

11 февраля – 30, 1 лунный день. Смена цвета волос на стыке лунных дней может принести проблемы и отвлечь от важных дел.

Лунный календарь окрашивания волос Фото: Pinterest

12 февраля – 2 лунный день. Лунный календарь окрашивания волос на сегодня рекомендует остановить выбор на естественных цветах.

13 февраля – 3 лунный день. Окрашивание волос по лунному календарю в этот день нежелательно, т.к. вы рискуете ухудшить здоровье своих локонов.

14 февраля – 4 лунный день. Лунный календарь для окрашивания волос советует не искать новые оттенки, а сохранить свой прежний цвет.

15 февраля – 5 лунный день. Выбирайте для окрашивания светлые тона – этот цвет принесет удовольствие и приятное общение.

16 февраля – 6 лунный день. По лунному календарю окрашивания волос это негативный период для смены имиджа.

Лунный календарь окрашивания волос Фото: Pinterest

17 февраля – 7 лунный день. Благоприятный день для окрашивания волос, придающий силы и уверенность в себе.

18 февраля – 8 лунный день. Сегодня не стоит вмешиваться в изменение внешнего вида и цвета волос, лучше оставьте все как есть.

19 февраля – 9 лунный день. Выбирайте естественные оттенки для окрашивания волос, это способствует их оздоровлению.

Читайте также: Как избежать ошибок в домашнем уходе за волосами – краткая инструкция

20 февраля – 10 лунный день. Для смены имиджа подойдут исключительно натуральные средства, и не используйте химию на волосах.

21 февраля – 11 лунный день. Нейтральный день для изменения цвета волос, можно безболезненно подкрасить отросшие корни.

Лунный календарь окрашивания волос Фото: Pinterest

22 февраля – 12 лунный день. Согласно календарю окрашивания волос, этот день подходит для темных оттенков, которые привлекут финансовую удачу.

23 февраля – 13 лунный день. Кардинальная смена цвета шевелюры привлечет к вам интерес противоположного пола.

24 февраля – 14 лунный день. Хороший день для ухода за волосами, но красить их не стоит, чтобы не навредить.

25 февраля – 15 лунный день. Не стоит слишком отходить от своего цвета волос, в этом случае результат окрашивания вас порадует.

Читайте также: Сезонные проблемы с волосами и их решение

26 февраля – 16 лунный день. Нейтральный период для окрашивания волос, можно замаскировать отросшие корни.

27 февраля – 17 лунный день. Хороший день для окрашивания в желаемый цвет и тонирования волос, вы останетесь довольны.

28 февраля – 18 лунный день. Яркие оттенки волос поднимут вам настроение и помогут найти общий язык с окружающими.

Смотрите видео, как украинка отрастила длинные волосы:

Ранее мы рассказывали о главном цвете 2021 года Быка.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться