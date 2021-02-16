Избавляемся от желтизны: как освежить блонд к весне
Поддерживать ровный тон на самом деле не сложно, как может показаться
Крашеным блондинкам особенно сложно поддерживать желаемый оттенок волос, потому что осветленные волосы ослаблены и нуждаются в регулярном уходе. Постоянное окрашивание, укладки, качество воды, и даже погодные условия, отражаются на внешнем виде вашей прически.
Привести волосы в порядок к весне и встретить тепло и сезон без шапок во всеоружии – не сложно. Для этого нужно следовать нескольким правилам. К слову, эти рекомендации подойдут и для натуральных блондинок, чьи волосы также нуждаются в любви и заботе, особенно, в холодное время года.
- Защита от холода нужна не только телу, но и волосам. Перепады температур негативно влияют на цвет и состояние волос в целом. Потому не пренебрегайте головными уборами.
- Увлажнение – это спасение для волос, которые часто красят и осветляют. Используйте кондиционеры каждый раз, когда моете голову. Тем более, если делаете это в жесткой воде.
- Питание. Маски для волос, время воздействия которых от 5-ти минут, придумали не зря. Средство проникает в волосинки и питает их изнутри, тем самым, "реанимируя" волосы после химических повреждений.
- Термозащита – важный пункт в уходе за волосами. Особенно осветленными. Спреи обволакивают волос, не давая плойке или любому стайлеру "убить" цвет и сжечь волосы.
- Шампунь от желтизны на самом деле работает. Он помогает избавиться от желтого оттенка, который так и норовит проявиться на белых волосах.
Ниже мы расскажем о пяти шампунях, которые значительно упростят вашу hair care рутину и помогут поддержать идеальный цвет волос.
Шампунь стабилизирующий с экстрактом шелка и алоэ вера Post Treatment
Волосам, подверженным химическим процедурам необходим особенный уход. Шампунь Post Treatment усиливает блеск цвета и увеличивает стойкость окрашенных волос. Продукт также содержит экстракты белого жемчуга, шелка и алое вера, которые придают волосам мягкость и увлажняют их.
Шампунь Anti-yellow Inimitable Blonde
Anti-yellow шампунь – абсолютный must have любой блондинки с холодным тоном волос. Регулярное использование Anti-yellow Inimitable Blonde предотвращает появление желтизны, блокируя желтый оттенок. Активные компоненты средства также ухаживают за волосами, придавая им силы и делают их мягкими и гладкими.
Антижелтый шампунь Anti Yellow Shampoo
Устранить неприятный желтый оттенок на белых волосах поможет деликатный шампунь Anti Yellow Shampoo с кислым уровнем pH. Он отлично работает как с осветленными так и с седыми волосами. Средство не просто очищает, придавая элегантный серебристый оттенок, но и ухаживает за каждой прядью, улучшая их внешний вид после обесцвечивания. Средство закрепляет естественный блеск волос.
Шампунь "Серебристый" Care Basics
"Серебристый" шампунь Care Basics разработан специально для обесцвеченных и осветленных волос. Он нейтрализует желтый оттенок и противодействует его появлению с каждым мытьем головы. Кроме того, средство придает окрашенным волосам блеск и силу, делая их эластичными.
Шампунь "Серебристый Эффект" Silber Effect Shampoo
Шампунь "Серебристый Эффект" Silber Effect Shampoo с кератином, который является незаменимым компонентом в уходе за волосами, эффективно удаляет желтый оттенок с волос, придавая их эластичность и гладкость, возвращает им природный блеск и защищает питает волосы.
Правильный уход за окрашенными волосами обеспечит не только равномерный цвет, но и защитит их от сухости, ломкости, жесткости. Не пренебрегайте советами специалистов и не жалейте средств для ваших волос, тогда они долго будут радовать вас своим идеальным видом.
Ранее мы рассказывали, как избежать ошибок в домашнем уходе за волосами – краткая инструкция.
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