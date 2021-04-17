Диетолог назвала ТОП-3 самых полезных фруктов мира

Диетолог рассказала, чем полезно яблоко и почему его нельзя есть во второй половине дня

О том, что фрукты полезны, нам известно с детства, но мы никогда не интересовались их лечебными свойствами, а они есть! Диетолог Лариса Бойченко в программе "Ранок з Україною" на телеканале "Украина" рассказала, какой фрукт выводит соли из организма, а какой – предотвращает развитие сахарного диабета.

Подборка суперфруктив для организма – смотрите видео:

Фрукты известны каждому как источник силы и здоровья. "Ранок з Україною" выяснил, какие из них содержат наибольшее количество полезных элементов.

1. Яблоко

Яблоко – уникальный продукт, который на 80 процентов состоит из воды, однако те 20 процентов, которые остаются, содержат невероятную концентрацию полезных веществ.

Яблоко – уникальный продукт, который на 80 процентов состоит из воды Фото: Pexels

"В отличие от всех других плодов яблоко содержит пектин – это лучший продукт для того, чтобы выводить токсины из организма. Если употреблять ежедневно хотя бы два яблока, важное условие – в первой половине дня, получите детокс организма", – рассказала диетолог Лариса Бойченко.

Во второй половине дня яблоко, наоборот, становится вредным – раздражает микрофлору.

Поэтому именно утром можно взять все возможное от этого уникального фрукта. Единственный минус этого фрукта – красные плоды могут вызвать аллергию.

2. Киви

Также полезным эксперты назвали киви. Этот зеленый экзотический фрукт способен выводить соли из организма. А еще киви полезен для беременных и людей, страдающих сахарным диабетом, ведь в нем содержится минимальное количество сахара. Именно поэтому он стал привычным для каждой второй семьи в Украине, а его антитоксические свойства врачи подтверждают единогласно.

Киви выводит соли из организма Фото: Pixabay

"Киви – мощный агент в вопросе вывода токсинов из организма. Мякоть фрукта содержит большое количество органических кислот. Однако употреблять его натощак не стоит, ведь кислоты начнут переваривать стенки желудка, кишечника, слизистой рта и это вызывает воспаление", – объяснила эксперт.

3. Груша

А завершает ТОП-3 самых полезных фруктов груша. Пользу груш доказали ученые из США, они уверены, что регулярное употребление фрукта снижает вероятность развития сахарного диабета II типа и повышает эффективность иммунной защиты организма.

Груша в вине с шоколадом Фото: Depositphotos

"Груша содержит большое количество фруктозы, зато в ней нет сахарозы! Есть большое количество витаминов. Груша мягко тонизирует и улучшает венозный отток", – рассказала диетолог.

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