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Если вы поститесь, то должны знать 5 простых рекомендаций по меню

Сегодня, 09:00

Диетолог рекомендует отказаться в первую очередь от того, чем вы злоупотребляете

Великий пост продолжается, и многие из нас перешли на особое питание. Этот пост самый строгий, он исключает даже мед. Но это не означает, что ваш рацион превратился во что-то однообразное. Нутрициолог Лора Филиппова дала рекомендации тем, кто придерживается поста, и, как выяснилось, меню на этот период может быть достаточно интересным.

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Фото: Лора Филиппова, нутрициолог

Что самое главное во время поста?

"Важно определить для себя, от чего вы отказываетесь на этот период: алкоголь, мясо, рыба, молочная продукция, яйца. Великий пост исключает все продукты животного происхождения, даже мед. Но, на мой взгляд, это не обязательно для обычных людей, которые живут мирской жизнью. Ведь прежде всего пост – это духовная аскеза и победа духа над физическим телом", – говорит Лора Филиппова.

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От чего вы рекомендуете отказаться?

Откажитесь в первую очередь от того, чем вы злоупотребляете. Например, от сладкого. Или от вредных привычек – отказ от курения и матерных слов – тоже пост в своем роде. Некоторые отказываются от мясных продуктов и молочки, оставляя рыбу и морепродукты. Выберите наиболее комфортный и подходящий вам вариант.

Что должно быть в рационе во время поста?

  1. Цельные злаки и грубые крупы. Одна-две порции в день. Это может быть полноценный завтрак и часть обеда.
  2. Источники растительного белка – бобовые, орехи. Чечевица, маш, фасоль, горох. Одна порция в день (примерно 200 г, тоже можете разделить на разные приемы пищи). Орехи (сырые) – примерно горсть, 20-30-40 г в день (как перекус или в дополнение к основному блюду). Грибы – можно и к овощам, и к растительному белку.
  3. Овощи и зелень. 500-600 г в день.
  4. Фрукты. 250-300 г в день.
  5. Растительные жиры. Добавляйте к кашам, салатам, овощам. До двух столовых ложек в день. Помните об авокадо.

И огромное пожелание – не воспринимайте пост как диету! Вы же помните, что диеты без изменения привычек на постоянной основе не работают. Великий пост – это время для очищения души в первую очередь, а не способ подготовки к пляжному сезону.

Здесь найдете рецепты выпечки к Великому посту.

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