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Чем опасно пальмовое масло и как минимизировать его влияние: 2 совета диетолога

Сегодня, 14:55

Украина импортирует пальмовое масло из Малайзии и Индонезии

В Украине рекордно подорожало пальмовое масло, а это значит, что продукты, в состав которых оно входит, тоже поднимутся в цене. Какую стоимость будет иметь продукт в ближайший месяц и почему лучше отказаться от пальмового масла, рассказала диетолог Людмила Гончарова в программе "Ранок з Україною" на телеканале "Украина".

Что будет с ценами на продукты с пальмовым маслом?

Украина импортирует пальмовое масло из Малайзии и Индонезии. И сейчас его стоимость выросла в 10 раз по сравнению с весенними ценами.

"Все, что импортируется, идет в валюте. Когда национальная валюта падает, одновременно растет цена импортных товаров. Так, минимум на 16% в гривне по сравнению с прошлым годом выросла цена", – объяснил исполнительный директор союза потребителей Украины Максим Несмеянов.

Пальмовое масло добавляют во многие продукт
Пальмовое масло добавляют во многие продукт
Фото: Getty Images

Повышение цены на пальмовое масло влияет и на стоимость продуктов, в состав которых она входит. А это молочные, кондитерские изделия и даже колбасы. По данным экспертов, стоимость продуктов с пальмовым маслом в ближайшем месяце вырастет на 5-7%.

Чем опасно для здоровья пальмовое масло?

Важно уметь разбираться в составе продуктов, ведь на самом деле – пальмовое масло невероятно вредное для организма. Все из-за перенасыщенности жирами.

"Если вы ежедневно употребляете какой-то хлеб, пирожные, торты и т.п., то это масло постоянно находится в крови, нарушая термодинамику крови и сосудов. И таким образом запускаются головные боли, аллергические реакции, подагра, инфаркты, инсульты, вплоть до онкологических процессов", – рассказала диетолог Людмила Гончарова.

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Кроме того, пальмовое масло также добавляют в косметику, где оно не менее опасно.

"Если вы пользуетесь такими маслами, кожа не дышит. Она не взаимодействует с окружающей средой – это приводит к ранним признакам старения и может вызвать аллергические процессы", – предостерегает эксперт.

Как минимизировать влияние пальмового масла

Около 50 стран мира, среди них Германия, Великобритания и Швейцария, планируют запретить использование пальмового масла в любых продуктах. Отдают предпочтение растительному и кокосовому маслу, которые хоть и дороже, но безопаснее. Украина же пока еще закупает пальмовое.

А чтобы снизить риски, диетологи дают два простых совета: или перейти на натуральные продукты, или просто употреблять много воды. Банальные 2 литра в сутки – на самом деле помогают, потому что вымывают опасные вещества из организма человека.

Какое ненастоящее масло продают в магазинах – смотрите видео:

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Источник: Сегодня
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