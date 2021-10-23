Life
Меню
google news Мы в Google News Изменить язык на: UA logo
🎬 Болдуин застрелил украинку 🚫 Жесткий карантин - октябрь 2021 Выборы в Харькове Выборы в Харькове 💡 Большое обновление сетей

Хэллоуин 2021

Модные ботфорты

Декор для дома

Мисс Украина

Тесты

Самое дорогое
СЕГОДНЯ Lifestyle Здорово

Черника или баклажан – где больше полифенолов и зачем нам о них знать

Светлана Евсеева Светлана Евсеева Редактор проекта "Здорово"
23 октября, 08:15
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Если вы мало едите фруктов и овощей, то "отнимаете" у себя полифенолы. А именно они помогут сохранить ясный ум, память, защитят от рака, деменции и не только
Фрукты, овощи и ягоды больше всех богаты полифенолами, которые нужны организму
Фрукты, овощи и ягоды больше всех богаты полифенолами, которые нужны организму / Фото: unsplash.com

Овощи и фрукты помогут нашему мозгу оставаться молодым, а зеленый чай и ягоды – защитят от развития рака. Чем важны полифенолы и какой тип питания еще поможет поддержать ментальное и физическое здоровье – выяснили испанские исследователи.

Чем полезны полифенолы для организма?

Медики исследовали показатели здоровья доброовольцев и выяснили, что определенные режимы питания, а также пищевые продукты и пищевые добавки улучшили когнитивные области или показатели целостности мозга. То есть, такие функции, как речь, память, умение концентрироваться, узнавать объекты лучше у тех, кто регулярно включает в рацион продукты, богатые полифенолами. Также медики отметили важность полиненасыщенных жирных аминокислот (Омега).

Реклама

Полифенолами богаты любые фрукты и овощи, особенно – ягоды
Полифенолами богаты любые фрукты и овощи, особенно – ягоды / Фото: Depositphotos

Помимо пользы для мозга и профилактики деменции, полифенолы помогают в профилактике и борьбе с раком и сахарным диабетом второго типа. Поскольку могут влиять на уровень глюкозы в крови, например, стимулируя ее поглощение тканями, повышая при этом чувствительность к инсулину. Эти вещества обладают высокими противовоспалительными и антиоксидантными действиями.

Ок, какие же продукты богаты полифенолами?

Любые фрукты и овощи, особенно – ягоды. Среди полифенолов, которые могут помогать в борьбе с лишним весом, ожирением и диабетом, — катехины в зеленом чае, ресвератрол в красном вине и винограде, куркумин в куркуме, антоцианы в голубике. Типом полифенолов много, например, флавоноидов много в репчатом луке, капусте брокколи, чернике, яблоках, цитрусовых, какао.

Реклама

Средиземноморская диета – одни из лучших в плане здорового питания
Средиземноморская диета – одни из лучших в плане здорового питания / Фото: unsplash.com

А фенольными кислотами могут "похвастаться" голубика, манго, черная и красная смородина, вишня, киви, баклажан. Также исследователи отмечают пользу Средиземноморской диеты: такой тип питания включает, помимо фруктов и овощей, много морепродуктов и жирной морской рыбы (а они богаты Омега-3).

Также мы писали, какие молочные продукты полезны, а какие – нет.

Читайте также:

Светлана Евсеева
Светлана Евсеева Редактор проекта "Здорово"

Работаю в медиа с 2008 года. В моем профессиональном багаже не только тысячи статей на медицинскую тематику, интервью с врачами, фармбизнесменами и лидерами мнений в направлении ЗОЖ. Но также личный медицинский опыт: безболезненно поставлю капельницу или измеряю давление. Создавала контент для сайтов "Здоровинфо", "IT MED" и др. С 2011 года состою в Национальном союзе журналистов Украины.

Больше статей автора
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Life Сегодня на Google News

Далее по теме

Все новости Life
Показать еще
Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости шоу-бизнеса
Читать еще
Лайфхаки для жизни
Больше хаков
Just do it
Полезный совет на сегодня
Научиться справляться со стрессом
Почему это важно?
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп
Лайфхак дня
Как приготовить лимонное печенье
Хакнуть
MUST HAVE
Beauty-новинки по уходу за волосами
Купить
Сольник звезды
Джамала
21 октября / 19:00
5 главных концертов октября
Анджелина Джоли на обложке ELLE
Личный опыт
Стоит ли ехать в Рахов
Честный отзыв
Осень в большом городе
Главные ивенты октября
Спланировать досуг
Гороскоп
Твой гороскоп на неделю
18 - 24 октября
Читать гороскоп
Самый дорогой спецтопик
Дороже просто не найдешь
Ночь в отеле на Мальдивах за миллион гривен
За что такие деньги?
Опрос
Life
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять