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Чорниця або баклажан – де більше поліфенолів і навіщо нам про них знати

Світлана Євсєєва Світлана Євсєєва Редакторка проекту "Здорово"
23 жовтня, 08:15
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Якщо ви мало їсте фруктів і овочів, то "відбираєте" у себе поліфеноли. А саме вони допоможуть зберегти ясний розум, пам'ять, захистять від раку, деменції і не тільки
Фрукти, овочі та ягоди більше всіх багаті на поліфеноли, які потрібні організму
Фрукти, овочі та ягоди більше всіх багаті на поліфеноли, які потрібні організму / Фото: unsplash.com

Овочі та фрукти допоможуть нашому мозку залишатися молодим, а зелений чай і ягоди – захистять від розвитку раку. Чим важливі поліфеноли і який тип харчування ще допоможе підтримати ментальне і фізичне здоров'я – з'ясували іспанські дослідники.

Чим корисні поліфеноли для організму?

Медики досліджували показники здоров'я добровольцев і з'ясували, що певний режими харчування, а також харчові продукти і харчові добавки поліпшили когнітивні здатності та показники цілісності мозку. Тобто, такі функції, як мова, пам'ять, вміння концентруватися, розпызнавати об'єкти краще у тих, хто регулярно включає в раціон продукти, багаті на поліфеноли. Також медики наголосили на важливості поліненасичених жирних амінокислот (Омега).

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Поліфенолами багаті будь-які фрукти і овочі, особливо – ягоди
Поліфенолами багаті будь-які фрукти і овочі, особливо – ягоди / Фото: Depositphotos

Крім користі для мозку і профілактики деменції, поліфеноли допомагають в профілактиці і боротьбі з раком і цукровим діабетом другого типу. Оскільки можуть впливати на рівень глюкози в крові, наприклад, стимулюючи її поглинання тканинами, підвищуючи при цьому чутливість до інсуліну. Ці речовини мають високі протизапальны і антиоксидантны дії.

Ок, які ж продукти багаті на поліфеноли?

Будь-які фрукти і овочі, особливо – ягоди . Серед поліфенолів, які можуть допомагати в боротьбі із зайвою вагою, ожирінням і діабетом, – катехіни в зеленому чаї, ресвератрол в червоному вині і винограді, куркумін в куркумі, антоціани в голубиці. Типом поліфенолів багато, наприклад, флавоноїдів багато в ріпчастій цибулі, капусті брокколі, чорниці, яблуках, цитрусових, какао.

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Середземноморська дієта – одни з кращіх в плані здорового харчування
Середземноморська дієта – одни з кращіх в плані здорового харчування / Фото: unsplash.com

А фенольними кислотами можуть "похвалитися" лохина, манго, чорна і червона смородина, вишня, ківі, баклажан. Також дослідники зазначають користь Середземноморської дієти: такий тип харчування включає, крім фруктів і овочів, багато морепродуктів і жирної морської риби (а вони багаті Омега-3).

Також ми писали, які молочні продукти корисні ,аА які – ні.

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Світлана Євсєєва
Світлана Євсєєва Редакторка проекту "Здорово"

Працюю в медіа з 2008 року. У моєму професійному багажі не тільки тисячі статей на медичну тематику, інтерв'ю з лікарями, фармбізнесменами та лідерами думок у напрямку ЗОЖ. Але також особистий медичний досвід: безболісно поставлю крапельницю або виміряю тиск. Створювала контент для сайтів "Здоровінфо", "IT MED" та ін. З 2011 року член Національної спілки журналістів України.

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