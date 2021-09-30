Аллергия на амброзию: почему она актуальна осенью и что делать

Пик цветения амброзии приходится на сентябрь и октябрь, когда аллергический насморк путают с простудой. Как заподозрить аллергию и что делать – в материале

Чтобы вернуть полноценную жизнь при аллергии на амброзию, важно лечиться / Фото: Коллаж: Сегодня

Пыльца амброзии – очень мощный аллерген, вред которого многие аллергики недооценивают, а само растение быстро приспосабливается к любому климату. Как узнать, что вы страдаете именно от амброзии, почему этому сорняку уделяют столько внимания, как с этим бороться, рассказала врач-аллерголог, кандидат медицинских наук, член Европейской академии аллергологии и директор клиники иммунологии и аллергологии AirDOC Анастасия Левченко.

Анастасия Левченко / Фото: пресс-служба

Почему именно об опасности амброзии столько говорят

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Ученые прогнозируют, что уже в 2040 году чувствительность людей к амброзии удвоится. Впрочем, уже сейчас аллергию на пыльцу этого опасного сорняка имеет каждый пятый украинец. Пик цветения амброзии приходится именно на сентябрь и октябрь и этот сорняк с невероятной скоростью распространяется на территории Украины.

Например, если в вашем регионе никогда не росла амброзия (этого растения из семейства астровых существует 45 видов), это не значит, что так будет и в будущем. Вы даже не заметите, как через несколько лет рядом с вами будет поле амброзии. Есть такое выражение: "Где посеешь, там и родит!". Это именно о ней.

Уже к 2040 году чувствительность людей к амброзии удвоится / Фото: Pinterest

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Амброзия легко приспосабливается к любым условиям разного климата. Ей нужно только несколько лет, чтобы уничтожить растения, которые растут с ней рядом, и полностью занять территорию. Ученые провели опыт: на отдельном участке уничтожили 90 процентов амброзии. И она полностью восстановилась уже за год!

В сезон цветения одно растение выпускает в воздух около миллиарда зерен, которые ветер разносит за сотни километров. Вскоре там тоже начинает расти амброзия, а люди начинают страдать от аллергии на ее пыльцу.

Почему пыльца амброзии такой мощный аллерген?

Пыльца амброзии имеет в своем составе ферменты, которые помогают проникать в слизистые оболочки и даже сквозь кожу. К тому же пыльца может сочетаться с полютантами. Это грязные частицы окружающей среды: вредные выбросы промышленных предприятий, выхлопные газы автомобилей. Именно они делают пыльцу амброзии такой агрессивной.

Неужели не существует способа избавиться от амброзии?

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Косить амброзию нельзя – от этого пыльца гораздо быстрее попадает в воздух. Для борьбы с этим растением ученые предлагают использовать жуков-листоедов. В США, например, амброзию пытаются уничтожить одновременно на всей территории до начала ее цветения. В Украине тоже есть программа по борьбе с амброзией, но она пока не реализована.

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Поэтому сенсибилизированные к амброзии люди вынуждены спасаться сами. Что им можно посоветовать:

проверяйте уровень пыльцы в воздухе на специальных сайтах,

держите в период цветения окна дома и автомобиля закрыты,

после прогулки сразу переодевайтесь (пыльца оседает на одежде) и принимайте душ,

сушите белье не на открытом воздухе, а в сушилке.

То есть, чтобы чувствовать себя хорошо, нужно применять различные лайфхаки.

Какие симптомы аллергии на амброзию?

В первую очередь классические: заложенность носа, чихание, зуд, покраснение глаз. В тяжелых случаях могут возникать приступы бронхиальной астмы. Стоит сказать, что период цветения амброзии достаточно длительный – полтора-два месяца. В это время у людей значительно ухудшается уровень жизни.

Насморк, чихание и слезотечение – основные симптомы аллергии на амброзию / Фото: Depositphotos

Снижается их работоспособность, ухудшается сон. В результате появляюсь раздражение и агрессия. Достаточно часто возникают проблемы с кожей и пищеварительной системой. Я имею в виду перекрестные пищевые аллергические реакции на продукты, подобные по своей молекулярной структуре с амброзией.

Какие продукты могут вызвать перекрестную пищевую аллергическую реакцию?

Исследователи из Европы и США установили, что от синдрома перекрестной пищевой аллергии в сезон цветения амброзии страдают от 30 до 50 пациентов из ста. В Украине подобные наблюдения не проводились, но думаю, что мы получим примерно такое же количество случаев. То есть, у людей, сенсибилизированные к амброзии, есть большая вероятность появления перекрестной пищевой аллергической реакции.

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Она возникает потому, что молекулы амброзии по своей структуре сходны с молекулами некоторых продуктов. Особенно дыни и арбуза. А их сезон, как известно, начинается в августе-сентябре, как раз в то самое время, когда амброзия в полной силе. В этот список можно добавить бананы, мед и полынь, который входит в состав многих настоек и вермутов.

Как проявляется перекрестная пищевая аллергическая реакция?

После употребления вышеупомянутых продуктов начинается зуд во рту или горле, отекают губы, язык, горло. Это признаки синдрома оральной аллергии. Впрочем, могут возникать и более сложные реакции.

Мед, который входит в состав настоек и вермутов, может вызывать перекрестную аллергию с амброзией / Фото: Depositphotos

Такие как анафилактический шок, который без скорой помощи заканчивается летально в 10 процентах случаев. Поэтому если вы подозреваете, что у вас есть реакция на амброзию, нужно пройти обследование и вычеркнуть из своего меню продукты-аллергены.

Как узнать, на пыльцу какого растения реагирует организм?

У врачей-аллергологов есть определенный алгоритм действий. Я, например, считаю, что пациенту не стоит сдавать все анализы подряд. Сначала нужна содержательная консультация со специалистом. В этом разговоре врач поставит необходимые вопросы и на основе ответов может понять, какие аллергены вызывают подобную реакцию.

После этого назначит прик-тест, или тест на коже для определения конкретного аллергена. Если у пациента есть противопоказания (например, обострение болезни), врач может назначить лабораторное тестирование. Оно проводится по использованию экстрактов соответствующих аллергенов.

Именно тех, которые находятся под подозрением. Если вы не получили исчерпывающий ответ, существует еще один метод диагностики – молекулярный. Он определяет, какие молекулы находятся в аллергенах и помогает выбрать лучший способ лечения. В выборе алгоритма диагностики и проявляется настоящее мастерство и профессионализм врача.

Какой метод лечения аллергии на амброзию сегодня самый эффективный?

Одно из крупнейших достижений современной аллергологии – АСИТ-терапия. Ее специфика заключается в том, что пациенту вводят специальный препарат, который содержит микродозы аллергена. Это своеобразная "вакцинация" от аллергии.

Людям, которые сенсибилизированные к пыльце амброзии, нужно начинать курс лечения за несколько месяцев до начала цветения этого растения. Сейчас доступны сублингвальные методы АСИТ-терапии в форме спрея или драже, или инъекционные. Какой метод более эффективен? Все очень индивидуально.

Могу сказать, что инъекционный метод позволяет быстрее достичь нужного результата. С другой стороны, для некоторых пациентов этот метод достаточно дискомфортнее. Особенно для детей, которые не любят уколы. В этом случае мы советуем сублингвальную терапию. Процесс длится дольше, но результат тоже отличный.

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