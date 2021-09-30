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СЕГОДНЯ Lifestyle Здорово

Как в холода сохранить кожу рук: уход + рецепт питательной маски

Светлана Евсеева Светлана Евсеева Редактор проекта "Здорово"
30 сентября, 08:30
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Осенью отложите подальше свой увлажняющий крем для рук и пользуйтесь питательным. А еще – придя с улицы не мойте руки слишком горячей водой и балуйте их масками
Осенью сохранить кожу рук нежной помогут питательные кремы и маски
Осенью сохранить кожу рук нежной помогут питательные кремы и маски / Фото: freepik.com

Осенью кожа рук требует другого подхода, чем летом: резкие перепады температуры пагубно влияют на ее состояние. Как ухаживать за руками осенью, почему это важно делать правильно и с помощью каких средств можно сохранить кожу молодой и нежной – рассказала косметолог Сюзанна Элоян.

Сюзанна Элоян
Сюзанна Элоян / Фото: пресс-служба

Как правильно ухаживать за руками осенью

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Основные причины для того, чтобы уделять зоне наших рук осенью больше внимания –это быстрое старение кожи рук, нарушение целостности кожного покрова (появление трещин), а также шелушение. Осенью температура воздуха часто меняется, плюс происходит резкий перепад, когда мы из теплого помещения выходим на холодную улицу – и наоборот.

Поэтому в первую очередь не забываем перед выходом на улицу надевать перчатки, ведь мы же не хотим что б наши руки обветривались. Вы не поверите, но перчатки тоже могут пересушивать нежную кожу ваших ручек. Чтобы этого не происходило, необходимо использовать питательный крем.

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Именно питательный, а не увлажняющий: между ними колоссальная разница. Увлажняющий крем осенью и зимой больше вредит чем дает пользы, поскольку он не способен проникнуть глубоко в дерму и не создает защитного слоя на коже. В то время как питательный удерживает влагу внутри самой дермы.

А компоненты, входящие в состав увлажняющих кремов, образуют микрокристаллы, которые пагубно влияют на состояние кожи, образуя мелкие трещинки и незаметные глазу повреждения. Поэтому убираем в сторонку увлажняющий и достаём питательный.

Как правильно наносить питательный крем для рук

Крем необходимо использовать 3-4 раза в день, перед каждым выходом на улицу. Помыв руки, также не забываем сразу же его нанести. Приходя с улицы, не следует мыть руки в горячей воде, лучше всего подойдет вода комнатной температуры или слегка теплая. Так как резкий перепад температуры вызывает спазм сосудов.

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Убираем в сторонку увлажняющий крем и достаем питательный
Убираем в сторонку увлажняющий крем и достаем питательный / Фото: freepik.com

Мыло выбираем увлажняющее, поскольку обычное или антибактериальное сильно пересушивает кожу. Периодически пользуйтесь скрабом. Отшелушивание кожи не только сделает кожу мягкой и избавит от загрязнения, но и улучшит микроциркуляцию.

Сделать питательную маску для рук можно на основе коксового масла, добавив банан и морковь
Сделать питательную маску для рук можно на основе коксового масла, добавив банан и морковь / Фото: unsplash.com

И конечно же, не забываем баловать свои руки и делать различные маски. Одна из моих любимых которые можно сделать самостоятельно – это маска с кокосовым маслом, тертой морковью и бананом.

Как сделать питательную маску для рук

Эта маска не только питает, но и омолаживает кожу, благодаря воздействию витамина А, содержащегося в моркови, делаем так:

  • половину спелого банана нужно растолочь в однородную массу,
  • соединить с 1 тертой морковью среднего размера и 2 столовыми ложками кокосового масла,
  • нанести смесь на кожу и укутать, создав тепло: например, надев специальные рукавички.

Оставить маску следует на 15-20 минут и затем тщательно смыть. В завершение нанести питательный крем. Такую процедуру рекомендовано проводить 1-2 раза в неделю.

Также если запасы влаги исчерпаны, кожа рук сухая, то возможен такой метод увлажнения, как процедура биоревитализации в кабинете косметолога. Это отличный и быстрый способ наполнить влагой кожу рук и побороться с ее преждевременным старением.

Также мы писали про экспресс-метод ухода за кожей лица.

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Светлана Евсеева
Светлана Евсеева Редактор проекта "Здорово"

Работаю в медиа с 2008 года. В моем профессиональном багаже не только тысячи статей на медицинскую тематику, интервью с врачами, фармбизнесменами и лидерами мнений в направлении ЗОЖ. Но также личный медицинский опыт: безболезненно поставлю капельницу или измеряю давление. Создавала контент для сайтов "Здоровинфо", "IT MED" и др. С 2011 года состою в Национальном союзе журналистов Украины.

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