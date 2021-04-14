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Аллергия – болезнь цивилизации: как вылечить ее навсегда, а не просто убирать симптомы

Лечение аллергии успешно только при правильной диагностике и терапии: это АLEX-2-тест и АСИТ

Аллергия – одна из самых насущных проблем человечества. Если аллергию не лечить, то велик риск развития бронхиальной астмы и других серьезных осложнений. Как заподозрить аллергию, почему очень важно правильно лечить заболевание и главное – какие современные эффективные методы диагностики и лечения есть на сегодняшний день, рассказала врач-аллерголог Ольга Колесникова.

Действительно ли проблема аллергии так актуальна или все-таки ее преувеличивают?

Проблема очень актуальна, аллергию можно назвать одной из главных болезней 21 века, 30% людей в мире болеют. К 2030 году ВОЗ обещает, что каждый второй человек будет страдать от той или иной формы аллергии. Причем, в цивилизованных странах таких людей больше. Проблема не только в наследственности или вредных привычках. С каждым годом мы все больше страдаем от так называемой избыточной стерильности.

К 2030 каждый второй человек будет страдать аллергией Фото: Depositphotos

Поскольку мы все вокруг себя тщательно обрабатываем, стерилизуем, (особенно сейчас, в период борьбы с COVID-19), то наша иммунная система агрессивно реагирует не только на паразитов или вирусы, а также на некоторые, казалось бы, привычные вещества (пищу, шерсть животных, пыль). Плюс очень сильно негативно влияет экология, различные выбросы в атмосферу утяжеляют уже имеющиеся в природе аллергены. То есть люди страдают не только от весенней аллергии на пыльцу: другие факторы могут вызывать аллергически ринит (насморк) и в холодное время года. Человек может списывать все на частые простуды, а дело – в аллергии.

Как же понять, что проблема именно в аллергии и не спутать ее с другими заболеваниями?

Симптомы аллергии могут быть сезонными и круглогодичными. Сезонная аллергия проявляется в три этапа: когда цветут деревья в конце марта-начале апреля, затем цветут злаковые с апреля до середины июля; и наконец – когда цветут сорные травы – с августа и до первых холодов.

Слезливость глаз или затянувшийся насморк – это симптомы аллергии Фото: unsplash.com

Но аллергию вызывает не только пыльца, поэтому осенью и зимой человек может спутать ее с простудой, например. Отличить аллергию от той же ОРВИ или другой болезни можно по основным признакам:

длительный, больше двух недель, ринит или конъюнктивит (воспаление слизистой глаз, при котором текут слезы).

при аллергии першит в голе, но не болит, как при ангине.

в сезон цветения может быть небольшая температура, но не более 37,2 градусов, если температура вырастает до 38 и выше – это ОРВИ.

Зуд в носу, чихание, слезы (может быть похоже на конъюнктивит, это воспаление слизистой оболочки глаз), кожная сыпь – все это проявления аллергии. При повторном контакте с аллергенами все это будет усиливаться.

То есть аллергенов может быть несколько? И как же их определить?

Аллергия может быть, как на один агент, та и на несколько. То есть если у вас аллергия на пыльцу березы весной, а зимой часто одолевает насморк, то возможно есть еще какой-то перекрестный аллерген. Прежде всего нужно идти к аллергологу, только врач поймет, какой именно метод диагностики необходим. Как ранее, так и до сих пор золотым стандартом в диагностике аллергии считаются кожные пробы.

Но их минус в том, что в сезон массового цветения растений кожные пробы делать нельзя. Кроме того, если у человека аллергия давно, он принимает антигистаминные препараты, то для проведения пробы их нужно отменять.

Также нельзя делать такой тест при уже имеющейся кожной сыпи. Тогда помогут лабораторные методы.

А какой самый современный метод диагностики аллергии?

Самый обширный и точный метод на сегодня – это ALEX-2, так называемый аллергологический паспорт пациента. Он уникален тем, что позволяет определить чувствительность сразу к 295 аллергенам. Он намного доступнее, чем другие тесты, если посчитать отдельную диагностику каждого одного аллергена. И довольно прост: берется кровь из вены или даже пальца. Этот тест дает врачу подробный результат, определяя все перекрестные аллергены. Значит, рекомендации по лечению будут максимально точными.

Но уже же существуют антигистаминные препараты. Так они лечат или только устраняют симптомы?

Вообще на сегодня аллергию лечат тремя способами:

Рекомендуют избегать аллергенов вообще, но в условиях современной жизни это практически невозможно. То есть можно отказаться от некоторых продуктов, домашних животных, но не выходить на улицу по полгода или не ездить в отпуск – нереально. Устраняют симптомы: назначают капли, ингаляторы, те же антигистаминные таблетки, промывания носа. Но это лишь временный эффект. Проблема в том, что такое лечение не останавливает утяжеления симптомов. То есть даже при приеме антигистаминных средств аллергия все-таки может перейти в бронхиальную астму. Также будет появляться аллергия на новые раздражители. И самый современный и надежный метод лечения – это аллерген-специфическая иммунотерапия (АСИТ).

Чем же так хороша АСИТ, подходит ли она детям или только взрослым?

АСИТ заключается в том, что с помощью инъекций или спрея под язык организм постепенно приучают не реагировать на аллергены. На сегодня это самый эффективный метод как лечения, так и профилактики аллергии. Проводится лечение строго по назначению врача и под его контролем. Подходит такая терапия и взрослым, и детям. "Вау-эффект" вы получите через год лечения, но первые результаты заметы уже через полгода терапии.

Вывод: чтобы избавиться от аллергии навсегда и не допустить развития такой реакции в будущем, важно начинать как можно раньше. ALEX-2 поможет определить всех агентов, а АСИТ – победить аллергию. Особенно рекомендована АСИТ для лечения маленьких детей, лечение спреем можно начинать с 3-х лет. А инъекции – с 5-ти. Так вы закроете вопрос с аллергией малыша в детстве и защитите своего ребенка от развития бронхиальной астмы в будущем. Ну а людям с реакцией на яды насекомых проводить АСИТ обязательно, чтобы избежать анафилактического шока. Это сверхскоростная аллергическая реакция, которая может привести к смерти.

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