Почему к осени сильнее выпадают волосы и что делать

Летнее солнце, поездка к морю уже нанесли удар по волосам, а впереди – похолодание. Как помочь локонам оставаться красивыми и здоровыми – в материале

Ближе к осени волосы сильнее выпадают и в большинстве случаев это нормально / Фото: stocksnap.io

К концу лета многие женщины (и мужчины) замечают, что волос стало выпадать больше: и это абсолютно нормально. Почему волосы сильнее выпадают к осени, как понять, что выпадение волос сильное, как сделать волосы более крепкими и блестящими – рассказала косметолог Яна Коркодим.

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Яна Коркодим / Фото: пресс-служба

Какие причины сезонного выпадения волос в конце лета?

Лето – пора витаминов, сезонных овоще и фруктов, и, казалось бы, наш организм должен "дышать" силой. Но за летний период наши волосы порядком пострадали от палящего солнца, горячего ветра морской соли или хлорированной воды в бассейнах. В итоге верхний слой волос выгорел, истончился, стал более ломким.

С приближением холодного времени года замедляются процессы в организме, например, снижается выработка эстрогенов, женских половых гормонов. А эстроген влияет на рост волос, если его недостаточно, волос могут хуже расти и сильнее выпадать. А еще не только летом, но осенью и вообще в любое время года для волос важно, чтобы организм не испытывал дефицит целого ряда витаминов и микроэлементов.

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Железо, цинк, витамины группы В и другие вещества очень важны для здоровья волос. Добавьте сюда стрессы, которые есть у нас круглогодично, осеннюю хандру, резкую смену температуры при выходе летом из помещения с кондиционером на жару и поздней осенью – наоборот, из теплого отапливаемого помещения на холод.

Выпадение волос может "говорить" о гормональном сбое или гиповитаминозе / Фото: Depositphotos

Но если волосы стали выпадать резко, сильно, то это может быть симптомом серьезного заболевания: часто выпадение волос провоцируют эндокринные проблемы, болезни органов пищеварения и не только. Также при проблемах с волосами моно обратиться к трихологу.

А как понять, сильно или нет выпадают волосы?

В день даже у здорового человека выпадает около 100-150 волос. Если вы заметили, что после мытья головы волосы буквально "вылезают" пучками, стоит присмотреться. В случае, если волосы, как вам кажется начали выпадать сильнее и длится это более 2-3 месяцев, то как минимум обратитесь к своему семейному врачу. Скорее всего, это вызвано не сменой сезона, а проблемами со здоровьем.

Как остановить сезонное выпадение волос

Укрепить волосы в межсезонье помогут витаминные комплексы для волос с биотином, железом, цинком, витаминами. И не бойтесь, эти комплексы предназначены только для укрепления волос на голове: избыток "растительности" на теле они не вызывают.

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Ухаживайте за волосами согласно вашему типу, используйте кондиционеры и так далее / Фото: unsplash.com

Комплексы для поддержания здоровья волос помогают улучшить циркуляции крови на коже головы, наладить кровообращение, что важно для хорошего роста волос. Важно рационально питаться, рацион должен быть богат белковой пищей, омега-кислотами, поэтому не забывайте кушать яйца, льняное масло, авокадо, жирную рыбу, орехи, семечки, полезна для волос тыква – осенний продукт.

Ухаживайте за волосами согласно своему типу, не забывайте про питательные маски. А от горячей укладки, сушки феном, утюжками, любой процедуры, которая еще больше высушит волосы, стоит отказаться, если локоны повреждены и волосы стали сильнее выпадать.

Не расчесывайте мокрые волосы, это их еще сильнее повреждает. А когда расчесать волосы сложно, используйте специальный кондиционеры. Не забывайте носить головной убор, когда наступит резкое похолодание. Также можно делать специальные процедуры, чтобы стимулировать рост волос и укрепить локоны.

Какие процедуры помогут укрепить волосы

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Укрепить волосы и стимулировать их расти быстрее помогут мезотерапия (инъекционная и сухая), а также дарсонвализация. При мезотерапии в кожу головы водится целый коктейль из полезных элементов, который доставляет их непосредственно к волосяным луковицам. Сухая мезотерапия выполняется стерильной иглой: специалист делает мелкую и легкую перфорацию кожи головы, за счет чего кровообращение усиливается, местный иммунитет стимулируется и волосы начинают расти сильнее.

Дарсонваль – это прибор для физиотерапии не только кожи головы, он работает за счет действия импульсов переменного тока. Так тоже стимулируется кровообращение, что усиливает рост волос. Можно стимулировать рост волос также нанесением на кожу головы перцовых настоек.

Важно знать! Перцовые настойки и дарсонваль подходят только для людей с жирной кожей головы. При чувствительной и сухой коже головы такая процедура вызовет раздражение и чрезмерную сухость как кожи, так и волос.

Если волосы истончились и выпадают, то откажитесь от сушки феном и других термопроцедур / Фото: freepik.com

Если вы никогда не были у косметолога и не понимаете, какой у вас тип волос и кожи, (даже если они кажутся вам жирными) то стоит проконсультироваться и посетить специалиста. Потому что нередко люди, которые считают свои волосы и коду головы жирными, на самом деле ошибаются.

То же касается применения масок с горчицей, перцем, луком и так далее – перед их применением нужно знать свой тип волос, а также понимать нет ли на любые ингредиенты в составе маски аллергии. Для этого делается простой аллерготест: немного вещества из готовой маски наносят на запястье или кожу в месте сгиба локтя на несколько минут.

Если нет покраснения, жжения и так далее то все в порядке. Также если уже после нанесения на волосы маски чувствуется жжение, зуд, нужно скорее смыть все с волос и кожи головы.

Напомним, ранее мы писали, зачем делать скраб для кожи головы.