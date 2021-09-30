Алергія на амброзію: чому вона актуальна восени і що робити

Пік цвітіння амброзії припадає на вересень і жовтень, коли алергічний нежить плутають із застудою. Як запідозрити алергію і що робити – в матеріалі

Щоб повернути повноцінне життя при алергії на амброзію, важливо лікуватися / Фото: Колаж: Сьогодні

Пилок амброзії – дуже потужний алерген, шкода якого багато алергіків недооцінюють, а сама рослина швидко пристосовується до будь-якого клімату. Як дізнатися, що ви страждаєте саме від амброзії, чому цього бур'яну приділяють стільки уваги, як із цим боротися, розповіла лікар-алерголог, кандидат медичних наук, член Європейської академії алергології та директор клініки імунології та алергології AirDOC Анастасія Левченко.

Анастасія Левченко / Фото: пресслужба

Чому саме про небезпеку амброзії стільки говорять

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Вчені прогнозують, що вже в 2040 році чутливість людей до амброзії подвоїться. Втім, вже тепер алергію на пилок цього небезпечного бур'яну має кожен п'ятий українець. Пік цвітіння амброзії припадає саме на вересень і жовтень, і цей бур'ян із неймовірною швидкістю поширюється на території України.

Наприклад, якщо у вашому регіоні ніколи не росла амброзія (цієї рослини з родини айстрових існує 45 видів), це не означає, що так буде і в майбутньому. Ви навіть не помітите, як через кілька років поруч із вами буде поле амброзії. Є такий вислів: "Де посієш, там і вродить!". Це саме про неї.

Вже до 2040 року чутливість людей до амброзії подвоїться / Фото: Pinterest

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Амброзія легко пристосовується до будь-яких умов різного клімату. Їй потрібно тільки кілька років, щоб знищити рослини, які ростуть із нею поруч, і повністю зайняти територію. Вчені провели експеримент: на окремій ділянці знищили 90 відсотків амброзії. І вона повністю відновилася вже за рік!

У сезон цвітіння одна рослина випускає в повітря близько мільярда часточок, які вітер розносить за сотні кілометрів. Незабаром там теж починає рости амброзія, а люди починають страждати від алергії на її пилок.

Чому пилок амброзії – такий потужний алерген?

Пилок амброзії має в своєму складі ферменти, які допомагають проникати в слизові оболонки і навіть крізь шкіру. До того ж, пилок може поєднуватися з полютантами. Це брудні частинки навколишнього середовища: шкідливі викиди промислових підприємств, вихлопні гази автомобілів. Саме вони роблять пилок амброзії такої агресивної.

Невже не існує способу позбутися від амброзії?

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Косити амброзію можна – від цього пилок набагато швидше потрапляє в повітря. Для боротьби з цією рослиною вчені пропонують використовувати жуків-листоїдів. У США, наприклад, амброзію намагаються знищити одночасно на всій території до початку її цвітіння. В Україні теж є програма по боротьбі з амброзією, але вона поки не реалізована.

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Тому сенсибілізовані до амброзії люди змушені рятуватися самі. Що їм можна порадити:

перевіряйте рівень пилку в повітрі на спеціальних сайтах;

тримайте в період цвітіння вікна будинку і автомобіля закритими;

після прогулянки відразу переодягайтеся (пилок осідає на одязі) і приймайте душ;

сушіть білизну не на відкритому повітрі, а в сушарці.

Тобто, щоб відчувати себе добре, потрібно застосовувати різні лайфхаки.

Які симптоми алергії на амброзію?

В першу чергу класичні: закладеність носа, чхання, свербіж, почервоніння очей. У важких випадках можуть виникати напади бронхіальної астми. Варто сказати, що період цвітіння амброзії досить тривалий – півтора-два місяці. У цей час у людей значно погіршується рівень життя.

Нежить, чхання та сльозотеча – основні симптоми алергії на амброзію / Фото: Depositphotos

Знижується їх працездатність, погіршується сон. В результаті з'являються роздратування і агресія. Досить часто виникають проблеми зі шкірою і травною системою. Я маю на увазі, перехресні харчові алергічні реакції на продукти, подібні за своєю молекулярною структурою з амброзією.

Які продукти можуть викликати перехресну харчову алергічну реакцію?

Дослідники з Європи і США встановили, що від синдрому перехресної харчової алергії в сезон цвітіння амброзії страждають від 30 до 50 пацієнтів зі ста. В Україні подібні спостереження не проводились, але думаю, що ми отримаємо приблизно така ж кількість випадків. Тобто, у людей, чутливих поверхнях до амброзії, є велика ймовірність появи перехресної харчової алергічної реакції.

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Вона виникає тому, що молекули амброзії за своєю структурою схожі з молекулами деяких продуктів. Особливо дині і кавуна. А їхній сезон, як відомо, починається в серпні-вересні, якраз у той самий час, коли амброзія в повній силі. У цей список можна додати банани, мед і полин, який входить до складу багатьох настоянок і вермутів.

Як проявляється перехресна харчова алергічна реакція?

Після вживання вищезазначених продуктів починається свербіж у роті або горлі, набрякають губи, язик, горло. Це ознаки синдрому оральної алергії. Втім, можуть виникати і складніші реакції.

Мед, який входить до складу настоянок і вермутів, може викликати перехресну алергію з амброзією / Фото: Depositphotos

Такі як анафілактичний шок, який без швидкої допомоги закінчується летально в 10 відсотках випадків. Тому якщо ви підозрюєте, що у вас є реакція на амброзію, потрібно пройти обстеження і викреслити зі свого меню продукти-алергени.

Як дізнатися, на пилок якої рослини реагує організм?

У лікарів-алергологів є певний алгоритм дій. Я, наприклад, вважаю, що пацієнтові не варто здавати всі аналізи поспіль. Спочатку потрібна змістовна консультація з фахівцем. У цій розмові лікар задасть необхідні питання і на основі відповідей може зрозуміти, які алергени викликають подібну реакцію.

Після цього призначить прик-тест, або тест на шкірі для визначення конкретного алергену. Якщо у пацієнта є протипоказання (наприклад, загострення хвороби), лікар може призначити лабораторне тестування. Воно проводиться з використання екстрактів відповідних алергенів.

Саме тих, які знаходяться під підозрою. Якщо ви не отримали вичерпну відповідь, існує ще один метод діагностики – молекулярний. Він визначає, які молекули знаходяться в алергенах і допомагає вибрати кращий спосіб лікування. У виборі алгоритму діагностики і проявляється справжня майстерність і професіоналізм лікаря.

Який метод лікування алергії на амброзію сьогодні найефективніший?

Одне з найбільших досягнень сучасної алергології – АСИТ-терапія. Її специфіка полягає в тому, що пацієнтові вводять спеціальний препарат, який містить мікродози алергену. Це своєрідна "вакцинація" від алергії.

Людям, які сенсибілізовані до пилку амброзії, потрібно починати курс лікування за кілька місяців до початку цвітіння цієї рослини. Тепер доступні сублінгвальні методи АСИТ-терапії в формі спрею або драже, або ін'єкційні. Який метод більш ефективний? Все дуже індивідуально.

Можу сказати, що ін'єкційний метод дозволяє швидше досягти потрібного результату. З іншого боку, для деяких пацієнтів цей метод досить більш дискомфортний. Особливо для дітей, які не люблять уколи. В цьому випадку ми радимо сублінгвальну терапію. Процес триває довше, але результат теж відмінний.

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