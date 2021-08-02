Август – время цветения амброзии, сильного аллергена. Большинство воспринимает сезонную аллергию как мелочь, а болезнь нужно лечить. Как – в сюжете

Аллергия на амброзию может привести к бронхиальной астме / Фото: Сегодня

Для каждого пятого украинца прогулка по улице в августе может закончиться в больничной палате. Это все из-за сорняков, особенно амброзии, которая очень сильный аллерген и быстро разносится ветром за сотни километров. Чем опасна сезонная аллергия на амброзию и не только на нее, как распознать болезнь, зачем лечить аллергию и как правильно – разбиралась Евгения Коваленко.

Почему возникает аллергия?

Обычно амброзия, один из сильных аллергенов, зацветала в августе, но из-за изменения климата теперь уже с середины июля люди начинают страдать от дискомфорта в носу. Через обильные выделения становится невозможно дышать, чешутся глаза и уши, краснеют веки, текут слезы.

Мучает кашель, чихание, першение в горле. Так проявляется аллергия – чрезмерная реакция иммунитета на посторонние вещества, то есть защитных антител вырабатывается гораздо больше, чем нужно. Почему это происходит?

Как отмечает Александр Назаренко, кандидат медицинских наук, иммунолог-аллерголог высшей категории – из-за нарушений в иммунной системе. Они могут быть как врожденные, так и приобретенные: под влиянием внешней среды + иммунная система дает сбой. Но все же большинство аллергических болезней – это истинная аллергия и она генетически детерминирована.

То есть если у отца или у матери есть аллергия, то у ребенка вероятность заболевания будет 50-60 процентов.

Если оба родителя страдают аллергией – это практически 100% будет у ребенка. Но сейчас многие аллергию путают с простудой, а особенно – коронавирусом.

Как отличить аллергию от простуды или ковида?

Семейный врач Наталья Коломай отмечает, что при аллергии – сезонной любой другой, никогда не будет температуры. А при вирусных заболеваниях она однозначно будет, плюс общая симптоматика: головная и мышечная боль, слабость. Сезонная аллергия длится более двух недель, если период цветения какого-то растения еще дольше – то соответственно, продолжается и аллергическая реакция на него.

Сезонная аллергия длится весь период цветения какого-то растения-аллергена / Фото: Pixabay

А если мы говорим о вирусных заболеваниях, то это зачастую всего 10 дней (если без осложнений). При аллергической реакции используют антигистаминные препараты, но они не лечат аллергию, а лишь ослабляют симптомы и на некоторое время улучшают состояние.

Как же правильно лечить аллергию?

Решить проблему может аллерген-специфическая иммунотерапия (АСИТ), которая подбирается индивидуально. Однако все зависит от того, на какие именно белки у человека возникает чувствительность. Чтобы это определить, исследуют кровь пациента, проводят молекулярную диагностику. Такой анализ помогает спрогнозировать развитие аллергических реакций и назначить правильное лечение.

Также важно придерживаться правильных рекомендаций по питанию. Ведь у человека может быть еще и перекрестная пищевая аллергия. Например, аллергия на амброзию, к главному белку этого растения, но этот белок есть не только в амброзии, а практически во всех растительных продуктах. Поэтому человек с аллергию на амброзию также будет реагировать, например, на дыню, на арбуз. Это означает, что у него перекрестная аллергия.

Но беда в том, что большинство людей до сих пор воспринимает сезонную аллергию как мелочь, пока не возникают серьезные проблемы со здоровьем.

Что может произойти, если затянуть с лечением?

Не леченная аллергия часто приводит к развитию бронхиальной астмы. Также может развиться отек Квинке, как следствие перекрестной аллергии. Происходит отек лица и гортани, удушье, человек может задохнуться, если вовремя не оказать помощь.

В случае с амброзией, проблема еще в том, что это растение способно выживать даже при самых неблагоприятных условиях.

Обычно ее обрабатывают специальными препаратами или вырывают с корнем. Но скашивание не помогает. Поэтому важно получать правильную терапию.

А как еще защитить себя от аллергии?

Кроме наследственности и ухудшение экологии, на развитие аллергических реакций влияет некачественное питание, а также стрессы и сопутствующие заболевания. Поэтому пересмотрите свои привычки.

Важно: Еще чрезмерная гигиена приводит к снижению иммунитета. Через стерильные условия иммунитет не может проявить себя в борьбе с различными патогенами, поэтому начинает воевать с собственными клетками. Поэтому соблюдая гигиену, не стоит впадать в крайности.

Также ране мы писали, как загорать, если аллергия на солнце.