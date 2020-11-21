Внучка Ротару позировала в Нью-Йорке в трендовом свитере от украинского бренда

Соня Евдокименко показала стильный зимний образ

Объемный вязаный свитер – must have этой зимы. Это знает Соня Евдокименко, которая, по слухам, собирается замуж за миллионера. Внучка Софии Ротару продемонстрировала стильный зимний образ в классических тонах, который идеально подходит для любителей лаконичности и удобства.

В своем Instagram-аккаунте Соня опубликовала снимок, на котором позирует возле желтого такси посреди Нью-Йорка.

Соня Евдокименко Фото: instagram.com/iamsofiaeve

Для прогулки девушка выбрала белые джинсы с подворотами, черный свитер крупной вязки от украинского бренда POUSTOVIT из новой коллекции 2021, бежевую куртку с мехом и черные ботинки.

Свой look Соня дополнила сумкой от Chloé и крупными очками с квадратной оправой.

Фото: instagram.com/iamsofiaeve

В условиях нашего климата необходимо надевать более теплые вещи. Тем более, что практически на всей территории Украины уже выпал снег. Чтобы не мерзнуть и выглядеть стильно, читайте на нашем сайте, как и с чем носить главный тренд этой зимы – "дутый" шарф.

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