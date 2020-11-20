Главный тренд зимы: как и с чем носить "дутый" шарф

Прячьте вязаный шарф, потому что на его смену пришел модный объемный аксессуар

Судя по всему, самый холодный сезон 2020-2021 станет пиком моды дутых шарфов. Если минувшей зимой мы носили длинные пуховики, похожие на одеяло, то главным трендом этой – будут стеганные шарфы из нейлона и полиэстера. Как и с чем их носить – рассказываем далее в материале.

На самом деле носить длинный шарф можно по-разному. Да и моделей на рынке более чем достаточно – от коротких и длинных, до сдельных – типа шарф-пуховик.

Фото: Pinterest

Фото: Pinterest

Разнообразие предлагаемых вариантов дутых шарфов на самом деле может удивить: это однотонные шарфы, с всевозможными принтами, включая анималистичный, тонкие и широкие шарфы, двусторонние, фасоны с разными текстурами, включая бархат и искусственный мех. Здесь действительно каждый найдет что-то для себя.

Фото: Pinterest

Фото: Pinterest

Дутый шарф легко сочетается с пуховиком, дополняя объемный образ. Он также идеально вписывается в минималистичный look – носить огромный шарф можно с пальто, короткой курткой, брюками и юбками, кроссовками и ботинками.

Фото: Pinterest

Фото: Pinterest

Дутым шарфом можно обмотать шею или укрыться с головой, а в теплую погоду использовать как пояс или накидку.

Фото: Pinterest

Фото: Pinterest

Фото: Pinterest

Где купить модный дутый шарф

На сайте Asos трендовую модель из черного нейлона можно купить со скидкой за 16,59 евро.

Скриншот: Asos

The Icon предлагают объемный шарф с пухом за 5957 гривень.

Скриншот: theicon.ua

Красный шарф Tommy Hilfiger можно приобрести также по скидке за 35.39 евро на сайте с доставкой в Украину.

Скриншот: Asos

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