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Как выбрать techwear – одежду для ежедневного использования в любую погоду

Прогулка в любую погоду будет комфортной и приятной, если одежда подобрана правильно

Зачем городскому жителю одежда из мембранной ткани с пометкой waterproof/breathable? Попробуем разобраться, что это за определения и где купить.

Технологичная одежда не только выглядит круто, но и заметно упрощает не только экстремальное времяпровождение, но и нашу повседневную жизнь. Прогулки на свежем воздухе в любую погоду могут быть очень комфортными и приятными, если вы одеты в правильную непромокаемую экипировку. Но покупать специальную одежду только для прогулок по парку не имеет никакого смысла. Тренд на осознанное потребление вынуждает современные урбан-бренды делать функциональную городскую одежду качественной, высокотехнологичной и стильной.

Современный городской techwear — это не только сверхплотные и водонепроницаемые материалы, но и функциональный крой: продуманные системы хранения для гаджетов и документов, вещи-трансформеры, которые могут складываться в небольшой карман или превращаться из куртки в плащ.

Ранее одежда из технологичных тканей создавалась для туристической и военной экипировки, а сейчас она — уже полноценная часть городского гардероба, особенно в сырое и холодное время года.

Какие технологии сейчас используются в techwear для повседневных луков?

Такая одежда сохраняет тепло, но при этом оснащена охлаждением и вентиляцией. Защищает от дождя, небольшого огня и механического воздействия для более продолжительного ношения. За счет специального кроя и материалов, технологичная одежда удобна.

Из последних трендов – производители интегрируют в одежду гаджеты. В ближайшем будущем возможность зарядить телефон в кармане, станет одним из базовых требований к верхней одежде городского жителя.

Разберемся, что с чем сочетается и зачем нам это покупать

Чаще всего технологичная одежда для городского применения актуальна в холодную и сырую, дождливую пору года. Она защитит от влаги, грязи, согреет, в ней будет комфортно передвигаться по городу, ездить с семьей на велосипедах по лесу и выгуливать собаку. Дождь или мокрый снег не должны стать помехой на пути к здоровому и активному образу жизни, а ежедневные прогулки на свежем воздухе – просто must для укрепления иммунитета и здоровья в целом.

От верхней одежды мы ждем водонепроницаемость, легкость, возможность телу дышать и не потеть, хотим видеть износостойкую и крепкую ткань с функциональным дизайном и стильную внешне.

Добиться от одежды водонепроницаемости помогает мембранная ткань. Она разработана в 1969 году и, по сути, это одна из основ любого techwear гардероба. Мембрана — это очень тонкая многослойная ткань с очень маленькими отверстиями, которая защищает от дождя и ветра, но при этом отводит пар от тела. Таким образом, вода не попадет внутрь, а молекулы пара могут выходить наружу.

Вместе с мембранной тканью часто использую водоотталкивающую пропитка. Воск или эмульсия наносится на ткань и покрывает ее нити гидрофобной пленкой, благодаря которой капли дождя не впитываются, а скапливаются на поверхности или скатываются. Ищите на одежде аббревиатуры WP/BR (waterproof/breathable) или durable water repellent, чтобы определить, есть ли такая пропитка в конкретной модели.

Не менее важен наполнитель для верхней одежды. Синтетический может и уступает натуральному пуху по теплоизоляционным свойствам, но сильно выигрывают по другим параметрам: легкость, непромокаемость, простота в уходе. При выборе курток советуем обратить внимание на наполнители Thinsulate, Thermolite, Primaloft, Plumafil.

Еще бывают куртки с подогревом и встроенными нагревательными пластинами, которые питаются от съемного аккумулятора. Чаще всего это легкие куртки, которые спасают человека от снега, дождя и мороза, вплоть до 65 градусов.

К технологичной одежде также относится термобелье. Это нижний базовый слой и его задача: отводить влагу от тела, накапливая при этом тепло. Для изготовления термобелья часто используют высокотехнологичные синтетические ткани и шерсть. Носят термобелье просто под обычной повседневной одеждой. Качественная терма будет служить годами, и она совершенно не заметна внешнему глазу.

Еще один технологический материал, вещи из которого будут круто смотреться в ежедневном гардеробе и обеспечивать комфорт. Это флис. Материал синтетический, из него изготавливают куртки, шарфы, кофты, шапки, костюмы, перчатки. Плюсы флисовой ткани в том, что она легкая, теплая, тонкая и быстросохнущая.

Идеально, когда все эти составляющие используются в комплексе: куртка, штаны из мембранной ткани с пропиткой надеваются вместе с термобельем и флисовым свитером. Тогда комфорт, тепло и сухость на прогулке вам обеспечены. А если вы захотите провести время более активно: побегать с ребенком или прокатиться на велосипеде, многослойность такого гардероба позволит легко снять что-то лишнее, чтобы было не жарко в процессе физической активности.

Сейчас также есть обувь с мембранной технологией GORE-TEX, которая поддерживает комфортный климат для ног, обеспечивает терморегуляцию и продолжительную водонепроницаемость, защищает от плохой погоды и грязи. Рекомендуем приобрести одну модель, которая останется вам на много сезонов.

Цены

Функциональная одежда и обувь стоит выше среднего. Но, предметы этого гардероба носятся очень долго и всегда остаются актуальными. Это хорошее вложение в свой комфорт и здоровье.

Лайфхак: как подготовиться к зимнему сезону без ощутимого ущерба для кошелька. Можно купить все необходимое сразу, но возвращать деньги постепенно. При этом сэкономить еще и 10% от общего чека покупки. Сравнивая тарифы и условия разных банков, можно найти тот, предложение которого подойдет под эти критерии.

Sportbank – мобильный банк, карту которого можно открыть дистанционно, не посещая никаких отделений. Потом заказать бесплатную доставку курьером, оплатить покупку, воспользовавшись первым льготным периодом до 120 дней. Сумму можно возвращать банку любыми удобными частями в течение 4-х месяцев без процентов. Также вам сразу компенсируется на карту 10% от чека покупки, так называемый кешбэк. Только обратите внимание, что максимальная ежемесячная сумма к выплате – это 555 грн, поэтому просто разделите покупки на 2-3 месяца, чтобы получить еще больше кешбэка со всех ваших спортивных трат.

Популярные бренды технологичной одежды и обуви: Uniqlo, The North Face, Patagonia, Stone Island, Nike, Acronym, Under Armour, Adidas, Geox и другие. Купить одежду можно в одноименных магазинах или сети магазинов Мегаспорт, Интерспорт, Lotto, Extreme Style и других.

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