Как выглядеть стильно в рамках дресс-кода: пример от королевы Летиции
Супруга короля Испании совершила еще один элегантный выход
47-летняя королева Летиция умеет выглядеть на все 100% в рамках строгого королевского дресс-кода. Для официальных выходов она чаще всего выбирает серые монохромные аутфиты, которые, несмотря на всю сдержанность, смотрятся очень женственно и элегантно.
На этот раз Летиция появилась на открытии университетской больницы Толедо вместе с мужем. На ней – серо-синий твидовый костюм, состоящий из жакета и расклешенной юбки с цветочной вышивкой.
Королева сделала акцент на талии с помощью пояса, дополнив свой look небольшим клатчем и черными лодочками. Не забыла модница и о защитной маске.
Когда погода требует утеплиться, подобную миди юбку можно носить с короткими ботинками на толстом каблуке. Пиджак легко заменить трендовым гольфом или объемным свитером.
Напомним, что недавно стройная королева Летиция появилась на публике в лаконичном синем платье.
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