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Как выглядеть стильно в рамках дресс-кода: пример от королевы Летиции

17 ноября, 11:32

Супруга короля Испании совершила еще один элегантный выход

47-летняя королева Летиция умеет выглядеть на все 100% в рамках строгого королевского дресс-кода. Для официальных выходов она чаще всего выбирает серые монохромные аутфиты, которые, несмотря на всю сдержанность, смотрятся очень женственно и элегантно.

На этот раз Летиция появилась на открытии университетской больницы Толедо вместе с мужем. На ней – серо-синий твидовый костюм, состоящий из жакета и расклешенной юбки с цветочной вышивкой.

Королева Летиция
Королева Летиция
Фото: Getty Images

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Королева сделала акцент на талии с помощью пояса, дополнив свой look небольшим клатчем и черными лодочками. Не забыла модница и о защитной маске.

Королева Летиция
Королева Летиция
Фото: Getty Images

Когда погода требует утеплиться, подобную миди юбку можно носить с короткими ботинками на толстом каблуке. Пиджак легко заменить трендовым гольфом или объемным свитером.

Фото: Pinterest
Фото: Pinterest

Напомним, что недавно стройная королева Летиция появилась на публике в лаконичном синем платье.

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