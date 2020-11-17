Как выглядеть стильно в рамках дресс-кода: пример от королевы Летиции

Супруга короля Испании совершила еще один элегантный выход

47-летняя королева Летиция умеет выглядеть на все 100% в рамках строгого королевского дресс-кода. Для официальных выходов она чаще всего выбирает серые монохромные аутфиты, которые, несмотря на всю сдержанность, смотрятся очень женственно и элегантно.

На этот раз Летиция появилась на открытии университетской больницы Толедо вместе с мужем. На ней – серо-синий твидовый костюм, состоящий из жакета и расклешенной юбки с цветочной вышивкой.

Королева Летиция Фото: Getty Images

Королева сделала акцент на талии с помощью пояса, дополнив свой look небольшим клатчем и черными лодочками. Не забыла модница и о защитной маске.

Королева Летиция Фото: Getty Images

Когда погода требует утеплиться, подобную миди юбку можно носить с короткими ботинками на толстом каблуке. Пиджак легко заменить трендовым гольфом или объемным свитером.

Фото: Pinterest

Фото: Pinterest

Напомним, что недавно стройная королева Летиция появилась на публике в лаконичном синем платье.

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