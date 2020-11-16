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Сын Софии Ротару прокомментировал свадьбу дочери. Эксклюзив

Узнайте, действительно ли Соня выходит замуж

На днях в СМИ начала распространяться информация о том, что 19-летняя внучка знаменитой певицы Софии Ротару – Соня Евдокименко якобы выходит замуж. Писали, что ее избранником стал 31-летний украинский предприниматель из списка Forbes, с которым девушку сейчас связывают романтические отношения.

Сегодня.Lifestyle связались с сыном Софии Михайловны, отцом Сони – Русланом Евдокименко, чтобы узнать, действительно ли в их семье намечается свадьба.

"Я тоже первый раз услышал об этом в прессе. На то она и пресса, чтобы писать всякую гадость, не мне вам рассказывать", – эксклюзивно поделился с нами Руслан.

На наш вопрос о том, что кто-то распространяет информацию, которая является ложной, Руслан ответил: "Ну, наверное, людям же скучно".

Руслан Евдокименко с дочерью Софией Фото: instagram.com/rus_evdokimenko

Таким образом Евдокименко дал понять, что слухи о свадьбе Сони пока остаются слухами.

Ранее мы писали о том, что известно об избраннике Сони Евдокименко.

Напомним, София Евдокименко долгое время встречалась с французским бизнесменом Марком Дюменилом. В июне этого года она сообщила, что рассталась с бойфрендом.

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