Сын Софии Ротару прокомментировал свадьбу дочери. Эксклюзив
Узнайте, действительно ли Соня выходит замуж
На днях в СМИ начала распространяться информация о том, что 19-летняя внучка знаменитой певицы Софии Ротару – Соня Евдокименко якобы выходит замуж. Писали, что ее избранником стал 31-летний украинский предприниматель из списка Forbes, с которым девушку сейчас связывают романтические отношения.
Сегодня.Lifestyle связались с сыном Софии Михайловны, отцом Сони – Русланом Евдокименко, чтобы узнать, действительно ли в их семье намечается свадьба.
"Я тоже первый раз услышал об этом в прессе. На то она и пресса, чтобы писать всякую гадость, не мне вам рассказывать", – эксклюзивно поделился с нами Руслан.
На наш вопрос о том, что кто-то распространяет информацию, которая является ложной, Руслан ответил: "Ну, наверное, людям же скучно".
Таким образом Евдокименко дал понять, что слухи о свадьбе Сони пока остаются слухами.
Ранее мы писали о том, что известно об избраннике Сони Евдокименко.
Напомним, София Евдокименко долгое время встречалась с французским бизнесменом Марком Дюменилом. В июне этого года она сообщила, что рассталась с бойфрендом.
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