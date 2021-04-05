Топ-3 модели брюк, с которыми вы забудете про джинсы

Когда и стильно, и удобно

Трендовые джинсы однозначно должны быть в гардеробе. Но носить их каждый день — слишком скучно. Начните разбавлять свои образы брюками — и привычные сочетания заиграют новыми красками. Причем идти с комфортом на компромисс не придется. Во многих актуальных моделях можно чувствовать себя так же свободно и уверенно, как и в джинсах. Попробуйте любые из этих модных брюк 2021 и убедитесь.

С разрезами

Как сделать будничный образ ультратрендовым? Добавить разрез у щиколотки. Об этом мы как-то говорили, стилизуя свитеры на молнии. Разной глубины и расположения, разрезы на брюках подчеркивают самую изящную часть женской ножки и вытягивают силуэт. Поэтому носить их можно и с кроссовками, и с обувью на каблуке — эффект сохранится.

Фото: instagram.com/arii.miia

На каждый день хорошо подойдут узкие модели из эластичной ткани. В них вы будете чувствовать себя словно в леггинсах, но выглядеть — намного собраннее и элегантнее. Если ткань слишком тонкая, лучше подобрать объемный верх до середины бедра.

Фото: instagram.com/styleappetite

Фото: instagram.com/laura_eguizabal

Джоггеры

Кроссовками, надетыми под платье, уже мало кого удивишь. Пора идти дальше — и носить туфли на каблуке со спортивными брюками. Расслабленные штаны с резинкой на талии в наступившем сезоне годятся не только для вылазок на природу. Смело вписывайте их в городские образы и носите с блузами, пиджаками или джемперами. Материал джоггеров может быть любым — от хлопка и трикотажа до кожи. Экспериментируйте!

Фото: instagram.com/thestyleograph

Палаццо

Свободные брюки, которые не прилегают к телу и не сковывают движений, уже несколько лет держатся в топе. Главные моменты — посадка на талии, струящаяся ткань, а также правильная длина. В последнем не стоит ориентироваться на подиумные образы, где штанины скрывают обувь и буквально волочатся по полу. В обычной жизни длина палаццо может быть чуть ниже щиколоток — не так эффектно, но точно намного практичнее.

Фото: instagram.com/juliannawilde

Фото: instagram.com/juliannawilde

Фото: instagram.com/aylin_koenig

Также смотрите подборку самой удобной обуви – кроссовок, которые можно купить прямо сейчас.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться