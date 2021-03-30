Атлейжер, клоги и еще 10 модных терминов, которые вы могли не знать

Минутка самообразования

На днях мы поделились вдохновляющим списком дел на весну. Предлагаем добавить в него еще один пункт — и выучить несколько модных слов. Тем более, часть из них вы услышите в 2021-м еще не раз. Готовы пополнить свой фэшн-словарь? Тогда поехали!

Апсайклинг — повторное использование старых вещей для создания чего-то нового.

Атлейжер — стиль одежды, в котором спортивные вещи сочетаются с более женственными. Термин состоит из двух слов — athletics (легкая атлетика) и leisure (досуг). По сути, это тот же спорт-шик.

Атлейджер Фото: instagram.com/thestyleograph

Винклиперы — мужская или женская обувь на плоской подошве и с острым, длинным носком.

Kitten heels — каблук-шпилька высотой 3-5 см с небольшим изгибом. И никаких вам котиков.

Клоги — сабо на деревянной платформе или с крупным деревянным каблуком. До того, как их переосмыслили Chanel, Louis Vuitton и Miu Miu, клогами называли деревянную обувь рыбаков и простолюдинов.

Клоги Фото: instagram.com/lialinecalcados

Кросс-боди — сумка на длинном ремешке или цепочке, которую можно носить через плечо. Как правило, имеет откидную створку.

Мерч — сленговое слово, которым называют товары с определенной символикой. Например, мы рассказывали о кроссовках с кровью, которые стали мерчем к клипу рэпера Lil Nas.

Плюм — миниатюрная сумка с петлей для руки, что-то среднее между кошельком и клатчем. Термин настолько редкий, что если его загуглить, придется читать про термохимические мантийные плюмы под земной корой.

Сумка-багет — небольшая сумка, которая имеет вытянутую форму и закругленные края. На французский хлеб она мало похожа, но зато её, как и багет, удобно носить под мышкой.

Сумка-багет Фото: instagram.com/baiyun.bcn

Сникер-культура — всё, что связано с кроссовками. Людей, которые следят за релизами кроссовок, коллекционируют их или просто интересуются, называют сникерхедами. Возможно, вы тоже один из них?

Танкини — купальник в стиле 50-х, который состоит из майки и плавок.

Тартан — та самая шотландская клетка, которая есть или, по крайней мере, была в вашем гардеробе.

Тартан Фото: instagram.com/loriini.pl

Напомним, ранее мы рассказывали про самую популярная сумка в Instagram.

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