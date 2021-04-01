Мода в смартфоне: 4 приложения, чтобы прокачать свой стиль

Раскрываем секреты стилистов

Как выглядеть модно этой весной, вы уже знаете. Пора переходить от теории к практике. В этой подборке собраны приложения, которые облегчат жизнь и добавят уверенности в экспериментах со стилем. Они удобные, бесплатные и обожаемы стилистами. Скачайте и убедитесь!

Pantone

Платформа: iOS, Android

Фото: pantone.com

Ежегодно Институт Pantone определяет главные цвета года — анализируя тенденции с подиумов, streetstyle и соцсетей. Одноименное приложение поможет быть в курсе трендовых оттенков и научит их сочетать не хуже модных блогеров.

К любому оттенку, который только можно представить, Pantone мгновенно подбирает самые гармоничные. Чтобы не искать вручную, можно сделать фото через приложение и выбрать нужный цвет прямо с него.

Vogue Collections

Платформа: iOS

Фото: vogue.ru

С этим приложением вы точно не пропустите ни одной коллекции. Тысячи фотографий с подиума — как самых последних, так и архивных — всегда будут под рукой. Лента новостей очень гибкая: можно выбрать показы, которые будут отображаться (ready-to-wear, couture, свадебные и др.), дизайнера и сезон — вплоть до 1996.

Также тут есть раздел с тенденциями, где собраны подборки от редакторов Vogue. Все понравившиеся образы можно сохранять в избранное или скачивать на смартфон.

ShopLook

Платформа: iOS

Фото: apps.apple.com

Здесь удобно практиковаться в создании образов, собирая коллажи. Библиотека вещей всевозможных брендов впечатляет и регулярно пополняется самими пользователями. Не нашли нужного фото — тогда загружайте свое. Можно сохранять готовые коллажи, делиться ими в приложении и подписываться на вдохновляющие аккаунты. Это одновременно и fashion-соцсеть.

My Wardrobe

Платформа: iOS, Android

Фото: apps.apple.com

Приложение положит конец хаосу в вашем гардеробе. Сначала придется немного заморочиться и сфотографировать все вещи, которые собираетесь носить. Затем загрузить эти снимки в виртуальный гардероб — и вуаля! Теперь ни одному топу не спрятаться от вас в недрах шкафа.

В My Wardrobe вся одежда наглядно собрана в одном месте и сгруппирована по категориям. Можно создавать коллажи и сохранять отдельные образы: тогда в кармане всегда будет список идей, что надеть.

Напоследок напоминаем, что у Life Сегодня вышел календарь подарков на апрель-2021. Там вы найдете креативные презенты на любой вкус и праздник в этом месяце.

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