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Пэчворк, деним и мини: гид по самым модным юбкам весны и лета 2021

Сегодня, 18:22

Главные тренды сезона

С тенденциями весеннего маникюра разобрались. На очереди другой способ подчеркнуть женственность — модные юбки. Интересных решений в весенне-летних коллекциях действительно много. И хотя некоторые из них сильно противоречивы (мини и макси, пэчворк и лаконичный дизайн), общего тоже немало. Например, силуэт по фигуре и всевозможные вырезы или разрезы — от бедра, посередине, на талии. Но обо всем по порядку. Сегодня говорим про тренды юбок сезона весна-лето 2021.

Пэчворк

С подачи Dolce&Gabbana каждая девушка этим летом может почувствовать себя немного хиппи. Итальянский бренд одним из первых увлекся сочетаниями принтованных кусочков ткани. Актуальны как контрастные рисунки, так и более гармоничные. Первый вариант ярче, второй — универсальнее.

Dolce&Gabbana
Dolce&Gabbana
Фото: matchesfashion.com

Rianna + Nina
Rianna + Nina
Фото: matchesfashion.com

Трикотажные

Многие уже успели полюбить трикотажные костюмы с расслабленными брюками в рубчик. Такой же уютный, но гораздо более чувственный вариант — трикотажные юбки. Они хороши как в комплекте с таким же топом, так и с другим верхом из вашего гардероба. Главное, выбирать модели достаточно крупной вязки. Даже нейтрального цвета такая юбка сделает образ ярче — благодаря объемной фактуре.

Self-portrait
Self-portrait
Фото: matchesfashion.com

Wales Bonner
Wales Bonner
Фото: matchesfashion.com

Экстрамини

О мини мы вспоминали, перечисляя must have весны. Напомним главное: в этом сезоне можно носить экстремально короткие юбки, но на каждый день лучше балансировать их менее вызывающим верхом и грубой обувью. Объемный пиджак или свитшот подойдут идеально.

Gucci
Gucci
Фото: matchesfashion.com

LISA MARIE FERNANDEZ
LISA MARIE FERNANDEZ
Фото: matchesfashion.com

Прямые длины макси

Да, порой модные дома бросает из крайности в крайность... Так что если тренд на экстрамини вам не зашел, попробуйте экстрамакси. Ну хорошо, не экстра, а просто длиной до щиколоток. Важное условие — прямой силуэт. Тогда юбка выглядит очень деликатно и женственно, а вы в ней — еще стройнее и выше.

JACQUEMUS
JACQUEMUS
Фото: matchesfashion.com

GOAT
GOAT
Фото: matchesfashion.com

Из денима

Если летом в джинсах некомфортно, замените их джинсовой юбкой. Дизайнеры делают ставку на длину чуть ниже колена, разрезы и сочетания разных оттенков денима. Такие варианты смотрятся особенно утонченно и подходят практически ко всему.

Chloe
Chloe
Фото: matchesfashion.com

A.P.C.
A.P.C.
Фото: matchesfashion.com

В виде набедренной повязки

С отпуском в этом году, похоже, снова все сложно. Зато можно подарить себе чуточку пляжного настроения, надев юбку с имитацией набедренной повязки. Подойдут как с классическим захлестом, так и объемные драпировки или банты. Шифоновые юбки смотрятся максимально по-летнему, шелковые подойдут и на весну.

Balenciaga
Balenciaga
Фото: matchesfashion.com

Johanna Ortiz
Johanna Ortiz
Фото: matchesfashion.com

Из раз уж мы косвенно затронули тему локдауна, предлагаем посмотреть свежее видео Деда Панча. В новом выпуске ютуб-шоу пенсионер-влогер рассказал 5 фактов о новом локдауне, которые должен знать каждый. А также провел опрос и узнал, как этот локдаун восприняли украинцы. Смотрите видео:

Также напомним, что ранее мы делились крутыми приложениями, которые помогут прокачать свой стиль.

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