Сникер-культура: 15 пар кроссовок, которые подойдут на все случаи жизни
И все их можно заказать онлайн хоть сейчас
В словаре модных терминов мы рассказывали про сникер-культуру — интерес к кроссовкам в любых проявлениях. Ну а сникерхедами называют людей, которые к ней принадлежат. Признаемся: мы тоже немножко сникерхеды. Потому что эту универсальную и самую удобную в мире обувь (ну серьезно!) просто невозможно не любить.
Для тех, кто так же неравнодушен к кроссовкам, мы собрали 15 идеальных базовых пар. Их можно надеть по любому поводу, к любому образу и практически в любой сезон. А главное — все они доступны онлайн на сайтах украинских и не только брендов.
Онлайн-шопинг – одно из последствий локдауна. Как ра этой теме посвящен новый выпуск ютуб-шоу Деда Панча. Пенсионер-влогер рассказал 5 фактов о новом локдауне, которые должен знать каждый. А также провел опрос и узнал, как этот локдаун восприняли украинцы. Смотрите видео:
Также напомним, что Nike подал в суд на создателей кроссовок с кровью — а они сделали футболку с его иском.
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