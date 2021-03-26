Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

5 идей, с чем носить свитер на молнии — хит сезона

Сегодня, 18:09

Подборка актуальных образов для этой весны

На днях Раф Симонс показал, как стильно утеплиться будущей осенью. Ну а мы пока продолжаем искать вдохновение для весенних луков. Один из самых "инстаграмных" трендов сезона — свитер с застежкой-молнией на воротнике. Его можно носить поверх водолазки, надевать под пиджак, сочетать с любыми брюками или даже с платьем. Если такой свитер уже есть в вашем гардеробе, подсмотрите, как его носят блогеры. В этой подборке мы как раз собрали 5 беспроигрышных комплектов — из соцсетей и не только.

С пиджаком

Заменив рубашку свитером на молнии, вы получите нескучный образ для офиса или прогулок по городу. Главное, чтобы пиджак был достаточно плотным и объемным — только так он не потеряет форму.

Фото: instagram.com/closedofficial

С брюками с разрезами

Джинсы или легинсы — слишком банально. Если надеваете удлиненный свитер на молнии, добавьте к нему облегающие брюки с разрезами у щиколоток. Такие появились в коллекциях многих дизайнеров и быстро полюбились звездам streetstyle-хроник. Тот случай, когда одна деталь меняет все.

Фото: instagram.com/weworewhat

С короткой юбкой и массивной обувью

Образы, в которых смешаны разные стили, всегда привлекают внимание. А спортивный свитер в сочетании с кокетливой юбкой и массивными сапогами — хороший способ намекнуть окружающим, что вы девушка с характером.

Фото: instagram.com/lissyroddyy

Фото: instagram.com/wethepeoplestyle

С платьем-комбинацией

Не надо дожидаться лета, чтобы выгулять любимое шелковое платье. Надевайте поверх него свитер с молнией и носите уже сейчас. Такой образ не только очень практичный, но и интересный за счет сочетания противоположных фактур — гладкой и рельефной. К тому же, тренд на многослойность никто не отменял.

Фото: intermixonline.com

Фото: massimodutti.com

С вещами из кожи

Мы уже делились подборкой трендовых вещей из кожи, а здесь они тоже уместны. Если хочется уйти в сторону спорт-шика, выбирайте кожаные джоггеры. Собрались на свидание? Присмотритесь к кожаным юбкам. Цвет свитера при этом может быть контрастным или отличаться на несколько тонов.

Фото: instagram.com/nakdfashion

Фото: instagram.com/closedofficial

Напомним, ранее мы рассказывали еще про 7 трендовых вещей этой весны.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Брюки с разрезами — тренд сезона. Смотрим, как их носит супермодель Алессандра Амбросио ТОП-3 совета, как с помощью одежды скрыть лишний вес Лучшие образы Недели моды в Лондоне: главные цвета и тренды 2021-2022
мода тренды подборка
Реклама

Новости партнеров

Астрологи назвали лучших бабушек и дедушек по знаку Зодиака
Астрологи назвали лучших бабушек и дедушек по знаку Зодиака
Короче говоря: самая стильная стрижка-2021
Короче говоря: самая стильная стрижка-2021
Личная жизнь Сергея Соседова: с кем живет звезда
Личная жизнь Сергея Соседова: с кем живет звезда
Кардиолог рассказал, с чем пить кофе полезнее всего
Кардиолог рассказал, с чем пить кофе полезнее всего

Популярные статьи

Сегодня, 10:23Вкусно

Песах-2021: как приготовить настоящую мацу

Вчера, 19:02Вкусно

Постная выпечка: рецепт плюшек с корицей и изюмом

Вчера, 14:01Звездно

"Хочу жрать бургеры и торты": украинка с самыми большими в мире скулами шокировала новыми операциями

Вчера, 10:38Вкусно

Рецепты на Песах: обзор традиционных еврейских блюд с фото

Вчера, 09:29Звездно

ТОП-10 самых ярких фото Элтона Джона в молодости. Он сегодня именинник!

Вчера, 05:57Психо

Гороскоп на сегодня 25 марта для всех знаков зодиака: Девы и Весы, запаситесь терпением

24 мартаВкусно

Вы умеете жарить по-настоящему вкусную картошку? 5 лайфхаков к применению

24 мартаВкусно

Как приготовить торт "Наполеон" с заварным кремом

24 мартаЗвездно

Ани Лорак приехала в Украину и побывала на радио в гостях у Славы Демина

24 мартаЗвездно

Не похожа на себя: нашлись архивные фото Пугачевой, где ее вообще не узнать

23 мартаМодно

Самая популярная сумка в Instagram набрала 5,9 млн постов: как она выглядит

23 мартаЗвездно

Супруга DZIDZIO о его "романе" с Цибульской: Казалось, что играют моей жизнью

23 мартаМодно

Как сделать, чтобы волосы не электризовались: простые советы

23 мартаЗвездно

Что смотреть во время локдауна? Вот 5 мини-сериалов, от которых мы в восторге

23 мартаМодно

Как правильно складывать вещи в шкафу: 3 полезные идеи

23 мартаВкусно

Как приготовить постное тесто для пирожков и домашнего хлеба

Новости партнеров

Звездный рецепт: плов от Андрея Макаревича
Звездный рецепт: плов от Андрея Макаревича
Рецепт торта-пирога Вулкан от Лизы Глинской
Рецепт торта-пирога Вулкан от Лизы Глинской
Топалов пожаловался на интимную жизнь с Региной Тодоренко
Топалов пожаловался на интимную жизнь с Региной Тодоренко
Тесто для круассанов: простой рецепт для новичков
Тесто для круассанов: простой рецепт для новичков
Влада Седан - о том, поступают ли ей непристойные предложения
Влада Седан - о том, поступают ли ей непристойные предложения
Участники популярных украинских шоу, сменившие пол: фото
Участники популярных украинских шоу, сменившие пол: фото
На Мальдивах. Екатерина Кухар похвасталась фигурой в купальнике
На Мальдивах. Екатерина Кухар похвасталась фигурой в купальнике
Дорого и сердито. Стилисты назвали самую модную сумку 2021 года
Дорого и сердито. Стилисты назвали самую модную сумку 2021 года

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять