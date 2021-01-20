Уже на месте: как звезды готовятся к инаугурации Джо Байдена

Звезды в соцсетях делятся фото

Уже совсем скоро состоится инаугурация Джо Байден. Несмотря на скромное празднование, мероприятие посетят много звезд. Сегодня.LifeStyle рассказывают, как Леди Гага, Дженнифер Лопес и Кэти Перри готовятся к инаугурации.

Леди Гага еще вчера прибыла в Вашингтон. Певица исполнит гимн США. Артистка призналась, что для нее это очень важное событие.

Леди Гага Фото: instagram.com/ladygaga/

Дженнифер Лопес также выступит на инаугурации Джо Байдена. Что это будет за номер, не сообщается. А пока певица поделилась фото своей команды.

Дженнифер Лопес Фото: instagram.com/jlo

Порадует своим выступлением и молодая мама Кэти Перри. Певица опубликовала фото своих микрофонов. Особое внимание привлекает микрофон с патриотичной расцветкой. Отмечается, что Кэти Перри выступит вместе с Джоном Леджендом и Деми Ловато.

Кэти Перри Фото: instagram.com/katyperry

Напомним, что во время 90-минутной программы под названием Celebrating America еще появятся Джастин Тимберлейк, Джон Бон Джови и Деми Ловато

Ранее мы рассказывали, что Джилл Байден показала стильный лук перед инаугурацией.

Все подробности в спецтеме Инаугурация Джо Байдена

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