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З кристалами Swarovski: яке вбрання для інавгурації вибрала Джилл Байден

Сьогодні, 18:44

Джо Байден і його дружина Джилл Байден вибрали стильні вбрання від американських брендів

Інавгурація президента США Джо Байдена вже почалася. І вже можна оцінити вбрання нової першої леді США Джилл Байден.

Для інавгурації дружина президента вибрала блакитну сукню від нью-йоркського дизайнера Александри О'ніл, що заснувала бренд Markarian. Зазначається, що сукня розшита кристалами Swarovski. Не забула перша леді США і про захисну маску.

Джилл і Джо Байден
Джилл і Джо Байден
Фото: Getty Images

Як і передбачалося, Джо Байден з'явився на інавгурації у костюмі американського бренду Ralph Lauren.

Джилл і Джо Байден
Джилл і Джо Байден
Фото: Getty Images

Нагадаємо, нещодавно ми аналізували, які вбрання буде вибирати перша леді США Джилл Байден.

Раніше ми розповідали, що буде робити Джилл Байден в якості першої леді США. Також пропонуємо дізнатися, що відомо про дружину президента США Джо Байдена.

Всі подробиці в спецтемі Інавгурація Джо Байдена

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