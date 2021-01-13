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В каком костюме Джо Байден появится на церемонии инаугурации – мнение инсайдеров

Сегодня, 20:28

Большинство бывших президентов США надевали темные костюмы

За последние годы Джо Байден и его супруга Джилл неоднократно показывали свою любовь к бренду Ralph Lauren. Конечно же, в преддверии инаугурации Джо Байдена, начались обсуждения наряда будущего главы США в день столь знакового события. Церемония состоится уже совсем скоро – 20 января. Ходят слухи, что именно известный дизайнер может быть привлечен к созданию костюма.

Например, на днях Джо Байден, одетый в заправленное в брюки поло от Ralph Lauren, появился на публичной повторной вакцинации.

Джо Байден
Джо Байден
Фото: Getty Images

Как сообщает WWD, пока что детали костюма для инаугурации сохраняются в секрете, но ожидается что он будет темных оттенков. Большинство бывших президентов США надевали для церемонии костюмы темно-синих оттенков.

Известно, что Джо Байден завсегдатай американского стиля и во многом вдохновлялся образами Джона Кеннеди, за которым наблюдал еще в молодости.

Ранее мы рассказали, что известно о супруге Джо Байдена, Джилл Байден.

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