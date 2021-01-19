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Не бросила любимых учеников и с титулом второй леди. Что мы знаем о Джилл Байден

Сегодня, 20:14

Как и президентскую должность, Джо Байден завоевал сердце Джилл со второй попытки

3 ноября в США состоялись президентские выборы, где победил кандидат от Демократической партии Джозеф Байден.

Сайт "Сегодня" собрал несколько фактов о его супруге – Джилл Байден.

Биография

  • Джилл Джейкобс родилась 5 июня 1951 года в простой семье в городке Хаммонтон, Нью-Джерси. Отец работал кассиром банка, а мать была обычной домохозяйкой. В 1987 году Джилл окончила Университет Вилланова, получив степень магистра искусств английского языка, помимо этого, она имеет несколько докторских и магистерских степеней других университетов.

Dr. Jill Biden (@drbiden)

  • Она преподавала английский язык и литературу в средней школе в течение 13 лет, а также обучала подростков с эмоциональными расстройствами в психиатрической больнице.

Первое замужество

  • В первый раз Джилл Джейкобс вышла замуж за Билла Стивенсона в 1970-м. Молодые люди познакомились в колледже, позднее Билл открыл один из самых известных в США университетских баров. Брак не продлился долго: Джилл и Билл расстались в 1974 году.

Dr. Jill Biden (@drbiden)

Знакомство с Джозефом Байденом

  • Джо Байден в это время переживал трагическую смерть своей первой жены Нелии и их дочери в автокатастрофе. В 1975 году Фрэнк Байден устроил брату свидание вслепую. Там политик и встретил Джилл. Пара поженилась 17 июня 1977 года.

Dr. Jill Biden (@drbiden)

  • Джо Байден делал предложение несколько раз, прежде чем Джилл согласилась. В браке у Джилл и Джо Байден 8 июня 1981 года родилась дочь Эшли.

Джилл Байден и политика

  • Даже после того, как Джозеф Байден стал вице-президентом США, Джилл не покинула свою работу. В истории страны она была первой женщиной, работавшей, будучи второй леди. Ранее Джилл заявляла, что не бросит обучать детей с эмоциональными расстройствами, даже если станет первой леди.

Dr. Jill Biden (@drbiden)

Деятельность Джилл Байден и ее взгляды

  • Джилл Байден является основателем некоммерческой организации Biden Breast Health Initiative, соучредителем программы Book Buddies, соучредителем Фонда Байдена, активно участвует в Delaware Boots on the Ground и является соучредителем Joining Forces с Мишель Обамой.

Что носит первая леди США

Джилл Байден отдает предпочтение классическому крою и элегантности. Хотя первая леди США не прочь поэкспериментировать с принтом и не боится буйства красок.

Dr. Jill Biden (@drbiden)

Джилл часто надевает наряды от любимого дизайнера подруги Мишель Обамы – Кристиана Сириано. Новая первая леди любит также красивые платья прямого кроя и с запахом, ярких оттенков. Они и составляют основу ее гардероба. Излюбленная обувь Джилл – высокие замшевые черные сапоги и, конечно, классическая обувь на шпильке.

Dr. Jill Biden (@drbiden)

Напомним, что во вторник, 3 ноября, в Соединенных Штатах состоялись 59-е президентские выборы. За президентское кресло боролись действующий президент Дональд Трамп и бывший вице-президент Джо Байден.

Все подробности в спецтеме Инаугурация Джо Байдена

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