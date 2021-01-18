Бейонсе и Led Zeppelin: какие треки прозвучат на инаугурации Джо Байдена

Джо Байден официально вступит в должность президента США уже 20 января

Недавно стало известно, кто из американских звезд выступит на инаугурации Джо Байдена. Теперь комитет по инаугурации президента представил официальный список саундтреков для торжественного мероприятия, сообщает Billboard.

В плейлист символично добавили 46 треков, ведь Байден стал именно 46-м президентом США. В подборке представлены американские исполнители разных жанров и эпох: от Бейонсе и Дуа Липы до Боба Марли и Led Zeppelin.

По словам команды президента, плейлист "отражает разнообразие нации, силу и стойкость, поскольку все американцы с нетерпением ждут нового лидера и начала новой эры в Америке".

"Сегодня мы рады поделиться официальным списком композиций для инаугурации Джо Байдена и Камалы Харрис. Эти песни и исполнители отражают беспощадный дух и богатое разнообразие Америки. Они открывают новую главу и помогут объединить людей, поскольку администрация Байдена-Харрис начинает свою важную миссию по объединению нашей страны", – рассказал генеральный директор комитета по инаугурации президента Тони Аллен.

Напомним, ранее мы сообщали, что надевали на инаугурацию первые леди США.

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