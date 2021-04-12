Платье за 150 000 грн и туфли Yves Saint Laurent: новый роскошный образ Тины Кароль

Певица затмила всех на проекте "Голос країни"

Тина Кароль продолжает удивлять своими нарядами. На прошлой неделе все обсуждали ее платье, которое расстегнулось прямо во время эфира. Ну а в этот раз выбор звезды поражает не только своим великолепием, но и ценой. Для четвертьфинала проекта "Голос країни" Тина Кароль надела дизайнерское платье и роскошные украшения.

Тина Кароль Фото: instagram.com/tina_karol

Артистка в который раз продемонстрировала любовь к бренду David Koma. Наряды британского дизайнера выбирают сестры Кардашьян, Бейонсе, Скарлетт Йоханссон, Джей Ло и другие селебрити. Тина же появилась на съемках вокального шоу в усыпанном кристаллами платье из шерсти-букле освежающего травяного оттенка. Вырез посередине добавил пикантности.

Тина Кароль Фото: instagram.com/tina_karol

Платье было представлено в осенне-зимней коллекции David Koma 2020. Цена такого — 4 562 евро или 151 345 гривен. Его Кароль дополнила классическими лаковыми лодочками Yves Saint Laurent и ювелирными украшениями Ko Jewelry. Певица выбрала кольцо, серьги и каффы из новой коллекции бренда общей стоимостью около 16 000 грн.

David Koma AW20 Фото: David Koma

Тренер проекта "Голос країни" не стала перегружать образ другими акцентами, поэтому отдала предпочтение нейтральному макияжу с нюдовой помадой и нюдовому маникюру.

Тина Кароль Фото: instagram.com/tina_karol

Также напомним, что в новом клипе Тина Кароль стала преступницей и поцеловала Хорошего парня. Музыкальный ролик сравнили с "Грибами".

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