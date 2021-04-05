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Дан Балан признался, куда поцеловал Тину Кароль при встрече на Голосі країни

Сегодня, 11:25

Дан также признался, вернется ли на проект в качестве тренера

На шоу "Голос карїни-11" вернулся знаменитый певец Дан Балан. Узнайте, как прошла его встреча с Тиной Кароль, фанаты которой уверены, что новый альбом певица посвятила Балану. К слову, Дан также рассказал, планирует ли вернуться на проект.

По словам Дана Балана, он был очень рад снова побывать на "Голосі країни" и окунуться в атмосферу шоу, и есть небольшая вероятность того, что в будущем он вновь займет тренерское кресло.

"Мне кажется, два сезона хватило для меня, чтобы я раскрыл все, что было интересно. Я не исключаю возможности, что буду в шоу, но на данный момент у меня в приоритете другие проекты", – рассказал Дан Славе Демину, который ведет бэкстейдж "Голосу країни".

Тина Кароль и Дан Балан
Тина Кароль и Дан Балан
Фото: instagram.com/danbalan/

На вопрос Славы о том, какие эмоции Дан испытал, увидев Тину Кароль, артист ответил: "Я был бесконечно рад видеть Тину".

Тогда Демин задал Балану еще один каверзный вопрос: "Куда больше всего хотел поцеловать Тину: в правую или левую щеку?"

"Куда захотелось, туда и поцеловал", – парировал Дан.

Напомним, Тина Кароль выпустила новый альбом.

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