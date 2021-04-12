Сукня за 150 000 грн і туфлі Yves Saint Laurent: новий розкішний образ Тіни Кароль

Співачка затьмарила усіх на проекті "Голос країни"

Тіна Кароль продовжує дивувати своїми вбранням. Минулого тижня всі обговорювали її сукню, яка розстебнулася прямо під час ефіру. Ну а цього разу образ зірки вражає своєю пишністю і вартістю. Для чвертьфіналу проекту "Голос країни" Тіна Кароль одягла дизайнерську сукню і розкішні прикраси.

Тіна Кароль Фото: instagram.com/tina_karol

Артистка вкотре продемонструвала любов до бренду David Koma. Вбрання британського дизайнера носять сестри Кардашян, Бейонсе, Скарлетт Йоганссон, Джей Ло і багато інших селебріті. Тіна ж з'явилася на зйомках вокального шоу в усипаній кристалами сукні з вовни-букле освіжаючого трав'яного відтінку. Виріз посередині додав пікантності.

Тіна Кароль Фото: instagram.com/tina_karol

Сукню було представлено в осінньо-зимовій колекції David Koma 2020. Ціна такої – 4 562 евро або 151 345 грн. Її Кароль доповнила класичними лаковими човниками Yves Saint Laurent і ювелірними прикрасами Ko Jewelry. Співачка обрала каблучку, сережки і кафи з нової колекції бренду загальною вартістю близько 16 000 грн.

David Koma AW20 Фото: David Koma

Тренерка проекту "Голос країни" не стала перевантажувати образ іншими акцентами, тому надала перевагу нейтральному макіяжу з нюдовою помадою і нюдовому манікюру.

Тіна Кароль Фото: instagram.com/tina_karol

Також нагадаємо, що в новому кліпі Тіна Кароль стала злочинницею і поцілувала Гарного хлопця. Музичний ролик порівняли з "Грибами".

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