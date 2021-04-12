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Сукня за 150 000 грн і туфлі Yves Saint Laurent: новий розкішний образ Тіни Кароль

Сьогодні, 18:13

Співачка затьмарила усіх на проекті "Голос країни"

Тіна Кароль продовжує дивувати своїми вбранням. Минулого тижня всі обговорювали її сукню, яка розстебнулася прямо під час ефіру. Ну а цього разу образ зірки вражає своєю пишністю і вартістю. Для чвертьфіналу проекту "Голос країни" Тіна Кароль одягла дизайнерську сукню і розкішні прикраси.

Тіна Кароль
Тіна Кароль
Фото: instagram.com/tina_karol

Артистка вкотре продемонструвала любов до бренду David Koma. Вбрання британського дизайнера носять сестри Кардашян, Бейонсе, Скарлетт Йоганссон, Джей Ло і багато інших селебріті. Тіна ж з'явилася на зйомках вокального шоу в усипаній кристалами сукні з вовни-букле освіжаючого трав'яного відтінку. Виріз посередині додав пікантності.

Тіна Кароль
Тіна Кароль
Фото: instagram.com/tina_karol

Сукню було представлено в осінньо-зимовій колекції David Koma 2020. Ціна такої – 4 562 евро або 151 345 грн. Її Кароль доповнила класичними лаковими човниками Yves Saint Laurent і ювелірними прикрасами Ko Jewelry. Співачка обрала каблучку, сережки і кафи з нової колекції бренду загальною вартістю близько 16 000 грн.

David Koma AW20
David Koma AW20
Фото: David Koma

Тренерка проекту "Голос країни" не стала перевантажувати образ іншими акцентами, тому надала перевагу нейтральному макіяжу з нюдовою помадою і нюдовому манікюру.

Тіна Кароль
Тіна Кароль
Фото: instagram.com/tina_karol

Також нагадаємо, що в новому кліпі Тіна Кароль стала злочинницею і поцілувала Гарного хлопця. Музичний ролик порівняли з "Грибами".

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