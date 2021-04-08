У Тины Кароль прямо на съемках шоу расстегнулось платье: "У Потапа глаза на лоб полезли"

С певицей произошел забавный конфуз, но ее реакция была еще более уморительной

Певица Тина Кароль, которая посвятила альбом Дану Балану по мнению фанов, попала в курьезную ситуацию во время съемок шоу. У звезды расстегнулось розовое платье, чуть не открыв общественности ее грудь.

Конфуз произошел во время съемок шестого выпуска шоу "Липсинк баттл". После того как Потап объявил новых участников – Женю Кота и Влада Яму, именуя их как "горячих парней", у Тины Кароль неожиданно отстегнулась шлейка на шее. К счастью, артистка вовремя успела подхватить свой наряд, и с заразительным смехом спряталась за столом. Такой видео-отрывок был опубликован в Instagram-аккаунте "1+1".

В комментариях сразу отметили удивленное выражение лица Потапа после инцидента. Конечно, и реакция Тины Кароль была блестящая.

"У Потапа глаза на лоб полезли"

"Меня убивает ее смех"

Скриншот Instagram

Ранее Тина Кароль выпустила новый альбом с совсем не грустными песнями.

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