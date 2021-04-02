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Тина Кароль выпустила новый альбом. Там совсем не грустные песни

Сегодня, 10:58

И это красиво!

И пусть ранее Оля Полякова говорила, что у Тины Кароль "грустный репертуар", сегодня, Кароль, похоже, решила доказать обратное.

Артистка выпустила новый альбом – "Красиво", куда вошли семь композиций: "Это любовь", "Хороший парень", "Скандал", "Любовники", "Красиво", "Девочка", "Бегу".

Многие отметили, что Тина "зазвучала по-новому". Так ли это, убедитесь сами:

"Это просто бомба", "Это вау", "Просто прекрасно", "Красивая премьера", "Это совсем другая Тина Кароль", "Как же это по-другому прекрасно, спасибо за красоту", – комментируют новые треки Тины ее поклонники.

Во время локдауна от грустного настроения многих спасает музыка и любимые исполнители. Кроме песен советуем послушать и посмотреть видео – пять фактов о новом локдауне, которые должен знать каждый. Пенсионер-влогер Дед Панч в новом выпуске YouTube-шоу объяснил: что, где и когда будет закрыто. А также провел опрос и узнал, как этот локдаун восприняли украинцы.

Ранее СМИ выяснили, сколько Тина Кароль платит за обучение своего сына Вениамина в Великобритании.

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