Тина Кароль стала преступницей и поцеловала Хорошего парня. Клип певицы сравнили с "Грибами"

Певица презентовала музыкальное видео на свой второй сингл из нового альбома "Красота"

Певица Тина Кароль, у которой прямо на съемках шоу расстегнулось платье, выпустила новый клип на песню "Хороший парень". Это второй сингл из нового альбома певицы, которая теперь зазвучала по-новому. Но такого поклонники точно не ожидали! В музыкальном видео Тина Кароль перевоплотилась в парня-преступника и заворожила своими "грязными" танцами.

Тина Кароль Фото: Скриншот из YouTube

Тина Кароль появляется в клипе в образе стильного грабителя в яркой оранжевой маске, спортивном костюме, перчатках и черных кроссовках. Потом "хулиганка" начинает танцевать хип-хоп и двигается она достаточно круто. Ну а в финале ролика происходит что-то невероятное – певица целует саму себя.

Тина Кароль Фото: Скриншот из YouTube

Клип певицы вызвал бурю эмоций у слушателей.

В комментариях к опубликованному отрывку из клипа в Instagram-аккаунте "Евровидения" кто-то даже сравнил новый имидж артистки с группой "Грибы".

"Грибы, это вы"

"С одной стороны странновато, но с другой нереально круто! Как она двигается"

"Между нами тает лед"

Скриншот Instagram

Скриншот Instagram

Скриншот Instagram

Смотрите клип Тины Кароль "Хороший парень":

Ранее сообщалось, что Алла Пугачева снялась в клипе для фильма Чернобыль.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться