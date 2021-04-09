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Тина Кароль стала преступницей и поцеловала Хорошего парня. Клип певицы сравнили с "Грибами"

Сегодня, 11:54

Певица презентовала музыкальное видео на свой второй сингл из нового альбома "Красота"

Певица Тина Кароль, у которой прямо на съемках шоу расстегнулось платье, выпустила новый клип на песню "Хороший парень". Это второй сингл из нового альбома певицы, которая теперь зазвучала по-новому. Но такого поклонники точно не ожидали! В музыкальном видео Тина Кароль перевоплотилась в парня-преступника и заворожила своими "грязными" танцами.

Тина Кароль
Тина Кароль
Фото: Скриншот из YouTube

Тина Кароль появляется в клипе в образе стильного грабителя в яркой оранжевой маске, спортивном костюме, перчатках и черных кроссовках. Потом "хулиганка" начинает танцевать хип-хоп и двигается она достаточно круто. Ну а в финале ролика происходит что-то невероятное – певица целует саму себя.

Тина Кароль
Тина Кароль
Фото: Скриншот из YouTube

Клип певицы вызвал бурю эмоций у слушателей.

В комментариях к опубликованному отрывку из клипа в Instagram-аккаунте "Евровидения" кто-то даже сравнил новый имидж артистки с группой "Грибы".

  • "Грибы, это вы"
  • "С одной стороны странновато, но с другой нереально круто! Как она двигается"
  • "Между нами тает лед"
Скриншот Instagram
Скриншот Instagram
Скриншот Instagram

Смотрите клип Тины Кароль "Хороший парень":

Ранее сообщалось, что Алла Пугачева снялась в клипе для фильма Чернобыль.

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