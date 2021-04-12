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Королева Испании свела с ума образом total red — вдохновляемся, как носить красный

Сегодня, 16:39

Эффектный монохром актуален всегда

Супруге короля Филиппа IV смелости не занимать. Она легко экспериментирует с трендами, не боится носить яркие оттенки и всегда подчеркивает безупречную фигуру. Вспомнить хотя бы недавний образ Летиции в корсетном топе с перьями. Новый выход королевы Испании тоже завораживает. Она посетила мадридский конгресс памяти Клары Кампоамор в наряде total red.

Для важного мероприятия Летиция надела брючный костюм насыщенного алого оттенка — приталенный жакет и трендовые брюки с разрезами. Благодаря классическому крою образ получился сдержанным и аристократичным, даже несмотря на яркий цвет.

Королева Летиция
Королева Летиция
Фото: Getty Images

Акцентов в макияже или прическе Летиция делать не стала — просто распустила волосы и подвела глаза коричневым карандашом. А вот аксессуары также выбрала красные. Наряд завершили лаконичные лодочки и клатч Carolina Herrera со змеиным принтом. Интересно, что с этим клатчем королева Испании выходит в свет не впервые. Ранее она показывала его в другом образе total red в Валенсии.

Королева Летиция
Королева Летиция
Фото: Getty Images

Напомним, что мы рассказывали о самых ярких модных провалах первых леди и королевских особ.

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