Модный тест: угадайте фильм по культовым образам героев
Вспоминаем знаковые наряды известных фильмов и сериалов
Большинство трендов задают Instagram-блогеры и селебрити. Но есть еще один неиссякаемый источник фэшн-вдохновения — кино. Некоторые легендарные образы врезаются в память настолько сильно, что фильм легко узнать с одного кадра.
В прошлый раз вы угадывали знаменитостей по нарядам, а сегодня предлагаем взглянуть на героинь кинематографа. Часть образов уже вошла в историю, а о других начали говорить не так давно. Проверим, внимательный вы зритель или не очень.
Купальник и ботфорты... В каком фильме могли осмелиться на такое?
А помните, где носили босоножки с шубой?
Парные костюмы Dolce & Gabbana стали настоящей легендой. Это из какого кино?
Сейчас кажется, что кто-то надел все лучшее сразу. Но когда-то по образам этих героиней сходили с ума все!
Платье, достойное первой леди! Но что за героиня была в нем на самом деле? Выберите фильм.
Уф, горячий наряд... Припоминаете откуда он?
Дама вроде солидная. В каком фильме такая засветилась?
Клетка никогда не выходит из моды. И как же тут определить фильм? Но у вас получится!
Хм, из какого фильма эта Барби?
В этом культовом платье зашифровано множество символов. Для какой картины так старались?
Также попробуйте определить, какая вещь на фото — дизайнерская или с рынка.
Все подробности в спецтеме Тесты
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