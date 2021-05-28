Модный тест: угадайте фильм по культовым образам героев

Вспоминаем знаковые наряды известных фильмов и сериалов

Большинство трендов задают Instagram-блогеры и селебрити. Но есть еще один неиссякаемый источник фэшн-вдохновения — кино. Некоторые легендарные образы врезаются в память настолько сильно, что фильм легко узнать с одного кадра.

В прошлый раз вы угадывали знаменитостей по нарядам, а сегодня предлагаем взглянуть на героинь кинематографа. Часть образов уже вошла в историю, а о других начали говорить не так давно. Проверим, внимательный вы зритель или не очень.

Тест: угадаете ли вы фильм по культовому образу? Пройти тест 1/10 Купальник и ботфорты... В каком фильме могли осмелиться на такое? "Основной инстинкт", 1992 33 % "Красотка", 1990 33 % "Секс по дружбе", 2011 33 % "Спеши любить", 2002 0 % Дальше 2/10 А помните, где носили босоножки с шубой? "Секс в большом городе", 2004 33 % "Высокая мода", 1994 0 % "Джиа", 1998 33 % "Ангелы Чарли", 2000 33 % Дальше 3/10 Парные костюмы Dolce & Gabbana стали настоящей легендой. Это из какого кино? "Дрянные девчонки", 2004 33 % "Клуб "Завтрак", 1985 0 % "Классный мюзикл", 2006 67 % "Бестолковые", 1995 0 % Дальше 4/10 Сейчас кажется, что кто-то надел все лучшее сразу. Но когда-то по образам этих героиней сходили с ума все! "Девичник в Вегасе", 2011 33 % "Милые обманщицы", 2010 67 % "Сплетница", 2007 0 % "Молокососы", 2007 0 % Дальше 5/10 Платье, достойное первой леди! Но что за героиня была в нем на самом деле? Выберите фильм. "Железная леди", 2011 0 % "Властелин колец", 2001 33 % "Игра престолов", 2011 0 % "Корона", 2016 67 % Дальше 6/10 Уф, горячий наряд... Припоминаете откуда он? "Римские каникулы", 1953 33 % "В джазе только девушки", 1959 33 % "Звезда родилась", 2018 0 % "Мулен Руж", 2001 33 % Дальше 7/10 Дама вроде солидная. В каком фильме такая засветилась? "Шопоголик", 2009 0 % "Дьявол носит Prada", 2006 33 % "Дневники Кэрри", 2013 33 % "Большой босс", 2016 33 % Дальше 8/10 Клетка никогда не выходит из моды. И как же тут определить фильм? Но у вас получится! "Эмили в Париже", 2020 0 % "Убийство Джанни Версаче", 2018 33 % "Мятежный дух", 2002 33 % "Дневники вампира", 2009 33 % Дальше 9/10 Хм, из какого фильма эта Барби? "Блондинка в законе", 2001 33 % "Карнавал", 1982 0 % "Завтрак у Тиффани", 1961 33 % "Великий Гэтсби", 1974 33 % Дальше 10/10 В этом культовом платье зашифровано множество символов. Для какой картины так старались? "Гарри Поттер и Дары Смерти", 2010 0 % "Искупление", 2007 33 % "Форма воды", 2017 33 % "Карты, деньги, два ствола", 1999 33 % Дальше

Также попробуйте определить, какая вещь на фото — дизайнерская или с рынка.

Все подробности в спецтеме Тесты

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