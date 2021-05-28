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Модный тест: угадайте фильм по культовым образам героев

Сегодня, 20:27

Вспоминаем знаковые наряды известных фильмов и сериалов

Большинство трендов задают Instagram-блогеры и селебрити. Но есть еще один неиссякаемый источник фэшн-вдохновения — кино. Некоторые легендарные образы врезаются в память настолько сильно, что фильм легко узнать с одного кадра.

В прошлый раз вы угадывали знаменитостей по нарядам, а сегодня предлагаем взглянуть на героинь кинематографа. Часть образов уже вошла в историю, а о других начали говорить не так давно. Проверим, внимательный вы зритель или не очень.

Тест: угадаете ли вы фильм по культовому образу?

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1/10

Купальник и ботфорты... В каком фильме могли осмелиться на такое?

"Основной инстинкт", 1992
33 %
"Красотка", 1990
33 %
"Секс по дружбе", 2011
33 %
"Спеши любить", 2002
0 %
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2/10

А помните, где носили босоножки с шубой?

"Секс в большом городе", 2004
33 %
"Высокая мода", 1994
0 %
"Джиа", 1998
33 %
"Ангелы Чарли", 2000
33 %
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3/10

Парные костюмы Dolce & Gabbana стали настоящей легендой. Это из какого кино?

"Дрянные девчонки", 2004
33 %
"Клуб "Завтрак", 1985
0 %
"Классный мюзикл", 2006
67 %
"Бестолковые", 1995
0 %
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4/10

Сейчас кажется, что кто-то надел все лучшее сразу. Но когда-то по образам этих героиней сходили с ума все!

"Девичник в Вегасе", 2011
33 %
"Милые обманщицы", 2010
67 %
"Сплетница", 2007
0 %
"Молокососы", 2007
0 %
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5/10

Платье, достойное первой леди! Но что за героиня была в нем на самом деле? Выберите фильм.

"Железная леди", 2011
0 %
"Властелин колец", 2001
33 %
"Игра престолов", 2011
0 %
"Корона", 2016
67 %
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6/10

Уф, горячий наряд... Припоминаете откуда он?

"Римские каникулы", 1953
33 %
"В джазе только девушки", 1959
33 %
"Звезда родилась", 2018
0 %
"Мулен Руж", 2001
33 %
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7/10

Дама вроде солидная. В каком фильме такая засветилась?

"Шопоголик", 2009
0 %
"Дьявол носит Prada", 2006
33 %
"Дневники Кэрри", 2013
33 %
"Большой босс", 2016
33 %
Дальше
8/10

Клетка никогда не выходит из моды. И как же тут определить фильм? Но у вас получится!

"Эмили в Париже", 2020
0 %
"Убийство Джанни Версаче", 2018
33 %
"Мятежный дух", 2002
33 %
"Дневники вампира", 2009
33 %
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9/10

Хм, из какого фильма эта Барби?

"Блондинка в законе", 2001
33 %
"Карнавал", 1982
0 %
"Завтрак у Тиффани", 1961
33 %
"Великий Гэтсби", 1974
33 %
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10/10

В этом культовом платье зашифровано множество символов. Для какой картины так старались?

"Гарри Поттер и Дары Смерти", 2010
0 %
"Искупление", 2007
33 %
"Форма воды", 2017
33 %
"Карты, деньги, два ствола", 1999
33 %
Дальше

Также попробуйте определить, какая вещь на фото — дизайнерская или с рынка.

Все подробности в спецтеме Тесты

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