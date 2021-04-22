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Тест: угадайте знаменитость по ее модному образу

Сегодня, 19:26

Проверьте, насколько хорошо вы знаете стиль звезд

Если удалось отличить люксовые вещи от масс-маркета, значит глаз у вас наметан. И теперь вы без труда узнаете звезд по их модным выходам. Ну или выходкам... Проходите тест и попробуйте определить, образ какой знаменитости на каждом фото!

Тест: угадайте звезду по ее модному образу

Погнали!
1/14

Ким Кардашьян
43 %
Ники Минаж
43 %
Настя Каменских
0 %
Тина Кароль
14 %
Дальше
2/14

Моника Беллуччи
14 %
Шер
43 %
Ирина Шейк
29 %
Кэти Перри
14 %
Дальше
3/14

Потап
0 %
Dj Tiesto
43 %
PSY
57 %
Михаил Поплавский
0 %
Дальше
4/14

Филипп Киркоров
14 %
Билли Айлиш
43 %
Анастасия Волочкова
14 %
Ирина Билык
29 %
Дальше
5/14

Настя Каменских
0 %
Ким Кардашьян
43 %
Cardi B
14 %
Бейонсе
43 %
Дальше
6/14

Олег Винник
Ладно, это было нечестно с нашей стороны...
20 %
Макс Барских
Ладно, это было нечестно с нашей стороны...
0 %
Моргенштерн
Ладно, это было нечестно с нашей стороны...
60 %
Ксения Мишина
20 %
Дальше
7/14

Леди Гага
40 %
Оля Полякова
20 %
Слава Каминская
40 %
Майли Сайрус
0 %
Дальше
8/14

Фредди Меркьюри
20 %
Алла Пугачева
20 %
Джамала
40 %
Селин Дион
20 %
Дальше
9/14

Опять Настя Каменских?
25 %
Настя Ивлеева
0 %
Бритни Спирс
50 %
MARUV
25 %
Дальше
10/14

Рианна
0 %
Джаред Лето
50 %
Кончита Вурст
25 %
Брэд Питт
25 %
Дальше
11/14

Мадонна
0 %
Оля Полякова
50 %
Леди Гага
50 %
Кристина Агилера
0 %
Дальше
12/14

Джастин Бибер
0 %
Виталий Козловский
75 %
Бруклин Бекхэм
25 %
Владимир Дантес
0 %
Дальше
13/14

Даша Астафьева
0 %
Надя Дорофеева
25 %
Дженнифер Лопес
75 %
Анна Седокова
0 %
Дальше
14/14

Рикки Мартин
0 %
Араш
0 %
Олег Винник
75 %
Александр Пономарев
25 %
Дальше

Также предлагаем угадать звездную пару по интересному факту.

Все подробности в спецтеме Тесты

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