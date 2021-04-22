Тест: угадайте знаменитость по ее модному образу

Проверьте, насколько хорошо вы знаете стиль звезд

Если удалось отличить люксовые вещи от масс-маркета, значит глаз у вас наметан. И теперь вы без труда узнаете звезд по их модным выходам. Ну или выходкам... Проходите тест и попробуйте определить, образ какой знаменитости на каждом фото!

Тест: угадайте звезду по ее модному образу Погнали! 1/14 Ким Кардашьян 43 % Ники Минаж 43 % Настя Каменских 0 % Тина Кароль 14 % Дальше 2/14 Моника Беллуччи 14 % Шер 43 % Ирина Шейк 29 % Кэти Перри 14 % Дальше 3/14 Потап 0 % Dj Tiesto 43 % PSY 57 % Михаил Поплавский 0 % Дальше 4/14 Филипп Киркоров 14 % Билли Айлиш 43 % Анастасия Волочкова 14 % Ирина Билык 29 % Дальше 5/14 Настя Каменских 0 % Ким Кардашьян 43 % Cardi B 14 % Бейонсе 43 % Дальше 6/14 20 % 0 % 60 % Ксения Мишина 20 % Дальше 7/14 Леди Гага 40 % Оля Полякова 20 % Слава Каминская 40 % Майли Сайрус 0 % Дальше 8/14 Фредди Меркьюри 20 % Алла Пугачева 20 % Джамала 40 % Селин Дион 20 % Дальше 9/14 Опять Настя Каменских? 25 % Настя Ивлеева 0 % Бритни Спирс 50 % MARUV 25 % Дальше 10/14 Рианна 0 % Джаред Лето 50 % Кончита Вурст 25 % Брэд Питт 25 % Дальше 11/14 Мадонна 0 % Оля Полякова 50 % Леди Гага 50 % Кристина Агилера 0 % Дальше 12/14 Джастин Бибер 0 % Виталий Козловский 75 % Бруклин Бекхэм 25 % Владимир Дантес 0 % Дальше 13/14 Даша Астафьева 0 % Надя Дорофеева 25 % Дженнифер Лопес 75 % Анна Седокова 0 % Дальше 14/14 Рикки Мартин 0 % Араш 0 % Олег Винник 75 % Александр Пономарев 25 % Дальше

Также предлагаем угадать звездную пару по интересному факту.

Все подробности в спецтеме Тесты

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