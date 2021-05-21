Понимаете ли вы сленг современных модниц: тест

Ответьте на 10 вопросов, чтобы проверить свой модный словарный запас

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Бывает, открываешь глянец, а там — сплошной раффл, поп-ап и оммаж. Если эти модные термины вам знакомы, с нашим тестом вы справитесь на раз-два. Ну а если нет, подключайте логику и интуицию! Отвечайте на вопросы и проверьте, понимаете ли вы современных модниц без словаря.

Тест: понимаете ли вы сленг современных модниц? Пройти тест 1/10 Дроп — это... Женская сумочка очень маленького размера 14 % Круглый вырез для головы в пончо 14 % Выход части коллекции или отдельного продукта бренда 43 % Съемка модного показа с дрона 29 % Дальше 2/10 Бини — это... Вязаная шапка, которая плотно прилегает к голове 29 % Верхняя часть бикини 14 % Круглые солнцезащитные очки без оправы 0 % Брюки из льна, часто зауженные книзу и с отворотами 57 % Дальше 3/10 Коллаб — это... Пышный накладной воротник 0 % Совместный проект дизайнеров или брендов 57 % Пальто-накидка свободного кроя 14 % Характерные, узнаваемые черты какого-либо бренда 29 % Дальше 4/10 Херитаж — это... Винтаж, который плохо сохранился 33 % Длинное украшение-цепочка с камнями по всей длине 17 % Новые вещи, сшитые по старинным технологиям 33 % Вечерний наряд для похода в театр 17 % Дальше 5/10 Оммаж — это... Отсылка в работе дизайнера к творчеству другого дизайнера или художника 50 % Плавный переход из одного цвета в другой 17 % Отшелушивающее косметическое средства для кожи 0 % Принт из ромбов с одинаковыми завитками на всех четырех углах 33 % Дальше 6/10 Демикутюр — это... Межсезонные показы коллекций 33 % То же самое, что и масс-маркет 17 % Стиль в одежде, вдохновленный образами Деми Мур 17 % Повседневные вещи, украшенные драгоценными камнями 33 % Дальше 7/10 It-girl — это... Девушка, которая одевается в стиле унисекс 33 % Девушка, у которой напрочь отсутствует вкус в одежде 0 % Девушка, которая задает модные тренды 17 % Девушка, которая работает в сфере IT. И мода здесь ни при чем! 50 % Дальше 8/10 Шмот — это... Массивный квадратный каблук высотой 3-5 см 33 % Жадный шопоголик 0 % Потайная молния-застежка 0 % То же самое, что одежда 67 % Дальше 9/10 Лонч — это... Светский обед, устраиваемый для фешн-инфлюенсеров 0 % Старт продаж коллекции или запуск рекламной кампании 33 % Летний укороченный комбинезон 0 % Экологически чистая ткань, которая наносит меньше ущерба природе 67 % Дальше 10/10 Лимитка — это... Эксклюзивное приглашение на закрытый показ или мероприятие 17 % Кредитка с денежным лимитом, чтобы не спустить всю зарплату на шопинг 33 % Коллекция одежды или косметики, выпущенная в ограниченном количестве 17 % Бейсболка с прямым широким козырьком 33 % Дальше

Также попробуйте отличить дизайнерскую вещь от одежды с рынка.

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