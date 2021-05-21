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Понимаете ли вы сленг современных модниц: тест

Сегодня, 18:14

Ответьте на 10 вопросов, чтобы проверить свой модный словарный запас

Фото: unsplash.com

Бывает, открываешь глянец, а там — сплошной раффл, поп-ап и оммаж. Если эти модные термины вам знакомы, с нашим тестом вы справитесь на раз-два. Ну а если нет, подключайте логику и интуицию! Отвечайте на вопросы и проверьте, понимаете ли вы современных модниц без словаря.

Тест: понимаете ли вы сленг современных модниц?

Пройти тест
1/10

Дроп — это...

Женская сумочка очень маленького размера
14 %
Круглый вырез для головы в пончо
14 %
Выход части коллекции или отдельного продукта бренда
43 %
Съемка модного показа с дрона
29 %
Дальше
2/10

Бини — это...

Вязаная шапка, которая плотно прилегает к голове
29 %
Верхняя часть бикини
14 %
Круглые солнцезащитные очки без оправы
0 %
Брюки из льна, часто зауженные книзу и с отворотами
57 %
Дальше
3/10

Коллаб — это...

Пышный накладной воротник
0 %
Совместный проект дизайнеров или брендов
57 %
Пальто-накидка свободного кроя
14 %
Характерные, узнаваемые черты какого-либо бренда
29 %
Дальше
4/10

Херитаж — это...

Винтаж, который плохо сохранился
33 %
Длинное украшение-цепочка с камнями по всей длине
17 %
Новые вещи, сшитые по старинным технологиям
33 %
Вечерний наряд для похода в театр
17 %
Дальше
5/10

Оммаж — это...

Отсылка в работе дизайнера к творчеству другого дизайнера или художника
50 %
Плавный переход из одного цвета в другой
17 %
Отшелушивающее косметическое средства для кожи
0 %
Принт из ромбов с одинаковыми завитками на всех четырех углах
33 %
Дальше
6/10

Демикутюр — это...

Межсезонные показы коллекций
33 %
То же самое, что и масс-маркет
17 %
Стиль в одежде, вдохновленный образами Деми Мур
17 %
Повседневные вещи, украшенные драгоценными камнями
33 %
Дальше
7/10

It-girl — это...

Девушка, которая одевается в стиле унисекс
33 %
Девушка, у которой напрочь отсутствует вкус в одежде
0 %
Девушка, которая задает модные тренды
17 %
Девушка, которая работает в сфере IT. И мода здесь ни при чем!
50 %
Дальше
8/10

Шмот — это...

Массивный квадратный каблук высотой 3-5 см
33 %
Жадный шопоголик
0 %
Потайная молния-застежка
0 %
То же самое, что одежда
67 %
Дальше
9/10

Лонч — это...

Светский обед, устраиваемый для фешн-инфлюенсеров
0 %
Старт продаж коллекции или запуск рекламной кампании
33 %
Летний укороченный комбинезон
0 %
Экологически чистая ткань, которая наносит меньше ущерба природе
67 %
Дальше
10/10

Лимитка — это...

Эксклюзивное приглашение на закрытый показ или мероприятие
17 %
Кредитка с денежным лимитом, чтобы не спустить всю зарплату на шопинг
33 %
Коллекция одежды или косметики, выпущенная в ограниченном количестве
17 %
Бейсболка с прямым широким козырьком
33 %
Дальше

Также попробуйте отличить дизайнерскую вещь от одежды с рынка.

Все подробности в спецтеме Тесты

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