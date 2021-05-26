Украинский фильм "Стоп-Земля" победил на Берлинале: трейлер ленты

Лента Екатерины Горностай о подростковых переживаниях киевской школьницы оказалась лучшей в "молодежной" категории Берлинского кинофестиваля

Фото: berlinale.de

Подростковую ленту "Стоп-Земля", снятую украинским режиссером Екатериной Горностай, признали лучшей на Берлинском кинофестивале – фильм победил в номинации "Generation 14plus".

Об этом сообщили 26 мая в пресс-службе Берлинале.

В центре фильм – киевская 11-классница Маша и поддерживающие ее друзья Яна и Сеня. Девушке приходится сталкиваться со школьной обыденностью, стрессом из-за экзаменов и переживаниями из-за влюбленности.

Жюри описывает "Стоп-Земля" как "подлинную историю взросления", которая "уверенно освещает самые разные важные темы, которые нравятся молодежи".

"Благодаря творческим приемам визуализации становится ясно, как наше поколение мечтает, чувствует и переживает жизнь. Передается меседж, что столкновение с определенными страхами – это часть жизни, которая позволяет насладиться самым захватывающим этапом молодости", – утверждает жюри.

Для Горностай это игровой дебют. Свой "Хрустальный медведь" она получит во время церемонии награждения Берлинале, которая пройдет с 9 по 20 июня. На фестивале также состоится премьера ее фильма.

На нашем сайте вы можете ознакомиться со списком победителей Берлинале прошлого года.

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