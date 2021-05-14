Тест: сможете ли вы отличить дизайнерскую одежду от вещей с рынка?

Напрасно думаете, что это будет просто!

Казалось бы, рынок и модные дома — параллельные прямые, которые никогда не пересекутся. Но удивить современного покупателя не так просто. Поэтому дизайнеры ищут необычные источники вдохновения — от голландских фермеров с их трендовыми клогами до пластиковых авосек старушек из 90-х.

Мы заглянули в последние коллекции известных брендов, пробежались по рынку и разведали ситуацию на популярных маркетплейсах. Собрали оттуда 15 вещей, которые выглядят спорно — то ли неприлично дорого, то ли очень дешево. Теперь предлагаем вам разобраться, что к чему. Пройдите тест и проверьте свое модное чутье!

Тест: рынок или дизайнерская вещь? Пройти тест 1/15 67 % 33 % Дальше 2/15 67 % 33 % Дальше 3/15 0 % 100 % Дальше 4/15 0 % 100 % Дальше 5/15 33 % 67 % Дальше 6/15 0 % 100 % Дальше 7/15 33 % 67 % Дальше 8/15 67 % 33 % Дальше 9/15 0 % 100 % Дальше 10/15 0 % 100 % Дальше 11/15 0 % 100 % Дальше 12/15 0 % 100 % Дальше 13/15 0 % 100 % Дальше 14/15 0 % 100 % Дальше 15/15 0 % 100 % Дальше

Не забудьте проверить себя в похожем тесте, где нужно определить, какая вещь люксовая, а какая — масс-маркет.

Все подробности в спецтеме Тесты

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться