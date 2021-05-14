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Тест: сможете ли вы отличить дизайнерскую одежду от вещей с рынка?

Сегодня, 20:12

Напрасно думаете, что это будет просто!

Казалось бы, рынок и модные дома — параллельные прямые, которые никогда не пересекутся. Но удивить современного покупателя не так просто. Поэтому дизайнеры ищут необычные источники вдохновения — от голландских фермеров с их трендовыми клогами до пластиковых авосек старушек из 90-х.

Мы заглянули в последние коллекции известных брендов, пробежались по рынку и разведали ситуацию на популярных маркетплейсах. Собрали оттуда 15 вещей, которые выглядят спорно — то ли неприлично дорого, то ли очень дешево. Теперь предлагаем вам разобраться, что к чему. Пройдите тест и проверьте свое модное чутье!

Тест: рынок или дизайнерская вещь?

Пройти тест
1/15

Рынок
Это Bottega Veneta за 17 200 грн. Мы сами в шоке.
67 %
Дизайнерская вещь
Отличное начало! Это Bottega Veneta за 17 200 грн.
33 %
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2/15

Такое до сих пор продают? Это рынок!
Знакомьтесь, топ Paco Rabanne стоимостью 169 455 грн.
67 %
Выглядит дорого. Это люкс!
Знакомьтесь, топ Paco Rabanne стоимостью 169 455 грн.
33 %
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3/15

Пф, рынок
И вы совершенно правы! В "Эпицентре" такие по 75 грн.
0 %
Снова люкс
Ошибаетесь. В "Эпицентре" такие по 75 грн.
100 %
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4/15

Вряд ли это может стоить дорого
Еще как может! Dolce & Gabbana просят за эту кофту 144 570 грн.
0 %
Вряд ли это может стоить дешево
Да-да, не может! Dolce & Gabbana просят за эту кофту 144 570 грн.
100 %
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5/15

Свитер как свитер. На рынке таких полно!
Да, он стоит всего 150 грн.
33 %
Очень элегантно. Кто-то известный шил!
Да ну? Цена такого джемпера — 150 грн.
67 %
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6/15

Кажется, это самая заурядная кепка из 90-х
Немногие поймут, немногие вспомнят!
0 %
Она точно была на каком-то показе
Похожая, может, и была. Но эта — легенда 90-х!
100 %
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7/15

О, у меня в таком школьная учительница ходила
Видимо, не в таком... Это пальто Manzone 24 за 157 489 грн.
33 %
Какая учительница? Это стоит сумасшедших денег!
А вас не провести! Manzone 24 за 157 489 грн. Брр...
67 %
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8/15

Эй, в таком она тоже ходила...
Снова нет. Этот кардиган стоит 123 983 грн в Brunello Cucinelli.
67 %
Коротко и ясно — люкс!
Правильно! Этот кардиган стоит 123 983 грн в Brunello Cucinelli.
33 %
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9/15

Де-ше-во!
И даже очень. Яркие резиновые тапки обойдутся вам в 39 грн.
0 %
Такой незаурядный дизайн на рынке не найти. Дорого!
Вы недооцениваете рынок. Резиновые тапочки обойдутся всего в 39 грн.
100 %
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10/15

Такое крутой бренд ни за что бы не выпустил
Gucci не выпустил бы, а Balenciaga — запросто! Цена такой милоты — 16 582 грн.
0 %
Нутром чую, больше 10 000 гривен стоит
С вашей интуицией все в порядке! Это Balenciaga, 16 582 грн.
100 %
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11/15

Это стоит копейки
Верно! В ларьке в переходе такие по 15 грн.
0 %
Очередной очень дорогой аксессуар
Не перегибайте! На фото чокер из перехода за 15 грн.
100 %
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12/15

Я за такую больше 100 гривен не дам!
И что теперь делать Thom Browne? Он-то 22 547 грн за нее хотел.
0 %
Этот головной убор ударит по кошельку
Лучше и не скажешь. В Thom Browne за него просят 22 547 грн.
100 %
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13/15

Эту майку носила половина двора. Рынок!
Минутка ностальгии
0 %
Эту майку носила половина Голливуда. Люкс!
Вы перепутали.
100 %
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14/15

Доступная вещь!
Именно! Продается на Rozetka за 199 грн.
0 %
Лаконично. Модно. Дорого.
Лаконично, модно и стоит 199 грн!
100 %
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15/15

Пайетки — это бюджетно
Ничего себе бюджетно! Цена такого бомбера от Balmain не укладывается в голове — 257 788 грн.
0 %
Мне кажется, это какой-нибудь Balmain
Вам не кажется. Он стоит 257 788 грн. Ух!
100 %
Дальше

Не забудьте проверить себя в похожем тесте, где нужно определить, какая вещь люксовая, а какая — масс-маркет.

Все подробности в спецтеме Тесты

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