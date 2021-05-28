Модний тест: вгадайте фільм по культовим образам героїв
Згадуємо знакові вбрання з відомих фільмів і серіалів
Більшість трендів задають Instagram-блогери і селебріті. Але є ще одне невичерпне джерело фешн-натхнення – кіно. Деякі легендарні образи врізаються в пам'ять настільки сильно, що фільм легко впізнати з одного кадру.
Минулого разу ви вгадували знаменитостей за вбраннями, а сьогодні пропонуємо поглянути на героїнь кінематографа. Частина образів вже увійшла в історію, а про інших почали говорити не так давно. Перевіримо, уважний ви глядач або ж не дуже.
Купальник і ботфорти... У якому фільмі могли наважитися на таке?
А пам'ятаєте, де носили босоніжки з шубою?
Парні костюми Dolce & Gabbana стали справжньою легендою. Це з якого кіно?
Зараз здається, що хтось одягнув усе краще відразу. Але колись від образів цих героїнь божеволіли всі!
Футболка, гідна першої леді! Але що за героїня була в ній насправді? Виберіть фільм.
Уф, гаряче вбрання... Пригадуєте звідки воно?
Має солідний вигляд. З якої стрічки дама?
І знову завжди актуальна клітинка. Називайте фільм!
Хм, з якого фільму ця Барбі?
У цій культовій сукні зашифровано безліч символів. Для якої картини так старалися?
Також спробуйте визначити, яка річ на фото – дизайнерська або з ринку.
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