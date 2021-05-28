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Модний тест: вгадайте фільм по культовим образам героїв

Сьогодні, 20:27

Згадуємо знакові вбрання з відомих фільмів і серіалів

Більшість трендів задають Instagram-блогери і селебріті. Але є ще одне невичерпне джерело фешн-натхнення – кіно. Деякі легендарні образи врізаються в пам'ять настільки сильно, що фільм легко впізнати з одного кадру.

Минулого разу ви вгадували знаменитостей за вбраннями, а сьогодні пропонуємо поглянути на героїнь кінематографа. Частина образів вже увійшла в історію, а про інших почали говорити не так давно. Перевіримо, уважний ви глядач або ж не дуже.

Тест: чи вгадаєте ви фільм за культовим образом?

Пройти тест
1/10

Купальник і ботфорти... У якому фільмі могли наважитися на таке?

"Основний інстинкт", 1992
33 %
"Красуня", 1990
33 %
"Секс по дружбі", 2011
33 %
"Поспішай кохати", 2002
0 %
Далі
2/10

А пам'ятаєте, де носили босоніжки з шубою?

"Секс і місто", 2004
33 %
"Висока мода", 1994
0 %
"Джіа", 1998
33 %
"Янголи Чарлі", 2000
33 %
Далі
3/10

Парні костюми Dolce & Gabbana стали справжньою легендою. Це з якого кіно?

"Погані дівчиська", 2004
33 %
"Клуб "Сніданок", 1985
0 %
"Класний мюзикл", 2006
67 %
"Дурноголові", 1995
0 %
Далі
4/10

Зараз здається, що хтось одягнув усе краще відразу. Але колись від образів цих героїнь божеволіли всі!

"Дівич-вечір у Вегасі", 2011
33 %
"Милі ошуканки", 2010
67 %
"Пліткарка", 2007
0 %
"Скінс", 2007
0 %
Далі
5/10

Футболка, гідна першої леді! Але що за героїня була в ній насправді? Виберіть фільм.

"Залізна леді", 2011
0 %
"Володар перстнів", 2001
33 %
"Гра престолів", 2011
0 %
"Корона", 2016
67 %
Далі
6/10

Уф, гаряче вбрання... Пригадуєте звідки воно?

"Канікули в Римі", 1953
33 %
"У джазі лише дівчата", 1953
33 %
"Народження зірки", 2018
0 %
"Мулен Руж", 2001
33 %
Далі
7/10

Має солідний вигляд. З якої стрічки дама?

"Шопоголік", 2009
0 %
"Диявол носить Prada", 2006
33 %
"Щоденник Керрі", 2013
33 %
"Леді бос", 2016
33 %
Далі
8/10

І знову завжди актуальна клітинка. Називайте фільм!

"Емілі в Парижі", 2020
0 %
"Вбивство Джанні Версаче", 2018
33 %
"Буремний шлях", 2002
33 %
"Щоденники вампіра", 2009
33 %
Далі
9/10

Хм, з якого фільму ця Барбі?

"Білявка в законі", 2001
33 %
"Карнавал", 1982
0 %
"Сніданок у Тіффані", 1961
33 %
"Великий Гетсбі", 1974
33 %
Далі
10/10

У цій культовій сукні зашифровано безліч символів. Для якої картини так старалися?

"Гаррі Поттер і смертельні реліквії", 2010
0 %
"Спокута", 2007
33 %
"Форма води", 2017
33 %
"Карти, гроші, два стволи", 1999
33 %
Далі

Також спробуйте визначити, яка річ на фото – дизайнерська або з ринку.

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