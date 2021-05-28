Модний тест: вгадайте фільм по культовим образам героїв

Згадуємо знакові вбрання з відомих фільмів і серіалів

Більшість трендів задають Instagram-блогери і селебріті. Але є ще одне невичерпне джерело фешн-натхнення – кіно. Деякі легендарні образи врізаються в пам'ять настільки сильно, що фільм легко впізнати з одного кадру.

Минулого разу ви вгадували знаменитостей за вбраннями, а сьогодні пропонуємо поглянути на героїнь кінематографа. Частина образів вже увійшла в історію, а про інших почали говорити не так давно. Перевіримо, уважний ви глядач або ж не дуже.

Тест: чи вгадаєте ви фільм за культовим образом? Пройти тест 1/10 Купальник і ботфорти... У якому фільмі могли наважитися на таке? "Основний інстинкт", 1992 33 % "Красуня", 1990 33 % "Секс по дружбі", 2011 33 % "Поспішай кохати", 2002 0 % Далі 2/10 А пам'ятаєте, де носили босоніжки з шубою? "Секс і місто", 2004 33 % "Висока мода", 1994 0 % "Джіа", 1998 33 % "Янголи Чарлі", 2000 33 % Далі 3/10 Парні костюми Dolce & Gabbana стали справжньою легендою. Це з якого кіно? "Погані дівчиська", 2004 33 % "Клуб "Сніданок", 1985 0 % "Класний мюзикл", 2006 67 % "Дурноголові", 1995 0 % Далі 4/10 Зараз здається, що хтось одягнув усе краще відразу. Але колись від образів цих героїнь божеволіли всі! "Дівич-вечір у Вегасі", 2011 33 % "Милі ошуканки", 2010 67 % "Пліткарка", 2007 0 % "Скінс", 2007 0 % Далі 5/10 Футболка, гідна першої леді! Але що за героїня була в ній насправді? Виберіть фільм. "Залізна леді", 2011 0 % "Володар перстнів", 2001 33 % "Гра престолів", 2011 0 % "Корона", 2016 67 % Далі 6/10 Уф, гаряче вбрання... Пригадуєте звідки воно? "Канікули в Римі", 1953 33 % "У джазі лише дівчата", 1953 33 % "Народження зірки", 2018 0 % "Мулен Руж", 2001 33 % Далі 7/10 Має солідний вигляд. З якої стрічки дама? "Шопоголік", 2009 0 % "Диявол носить Prada", 2006 33 % "Щоденник Керрі", 2013 33 % "Леді бос", 2016 33 % Далі 8/10 І знову завжди актуальна клітинка. Називайте фільм! "Емілі в Парижі", 2020 0 % "Вбивство Джанні Версаче", 2018 33 % "Буремний шлях", 2002 33 % "Щоденники вампіра", 2009 33 % Далі 9/10 Хм, з якого фільму ця Барбі? "Білявка в законі", 2001 33 % "Карнавал", 1982 0 % "Сніданок у Тіффані", 1961 33 % "Великий Гетсбі", 1974 33 % Далі 10/10 У цій культовій сукні зашифровано безліч символів. Для якої картини так старалися? "Гаррі Поттер і смертельні реліквії", 2010 0 % "Спокута", 2007 33 % "Форма води", 2017 33 % "Карти, гроші, два стволи", 1999 33 % Далі

Також спробуйте визначити, яка річ на фото – дизайнерська або з ринку.

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