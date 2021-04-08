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Джилл Байден появилась на публике в старом образе. Зато ей идет!

Сегодня, 14:18

Первая леди выступила с речью в Белом доме

Помните, как Джилл Байден повторила образ Меган Маркл? В этот же раз первая леди США "процитировала" саму себя. На онлайн-встрече с семьями военнослужащих в Белом доме Джилл Байден появилась в фиолетовом костюме. В нем супруга президента ранее выступала на панельной дискуссии в Онкологическом центре Мэсси в Вирджинии.

Джилл Байден в Белом доме
Джилл Байден в Белом доме
Фото: instagram.com/flotus

Джилл Байден в центре Мэсси
Джилл Байден в центре Мэсси
Фото: instagram.com/vcumassey

В образ Джилл Байден внесла лишь незначительные коррективы — сменила сережки, а вместо сапог обула бежевые лодочки. Завершающей деталью стала маска с узором в тон.

Джилл Байден в Белом доме
Джилл Байден в Белом доме
Фото: instagram.com/flotus

Джилл Байден в центре Мэсси
Джилл Байден в центре Мэсси
Фото: instagram.com/vcumassey

Интересно, что это не единственный фиолетовый наряд в гардеробе первой леди. В январе она посетила Национальную аллею в Вашингтоне в пальто и платье такого же цвета.

Джилл Байден
Джилл Байден
Фото: Getty Images

Говорят, что страсть к фиолетовому Джилл испытывает неслучайно. Цвет получают путем смешения красного и синего — цветов демократов и республиканцев. Таким образом, фиолетовые наряды на Джилл Байден могут символизировать единство.

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