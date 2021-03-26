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Смело! Королева Испании вышла в свет в роскошном топе с перьями

Сегодня, 13:52

Кейт Миддлтон себе бы такого не позволила

В отличие от женщин британской королевской семьи, стиль королевы Испании гораздо менее консервативный. Летиция обожает дерзкий total red, подчеркивает ноги вырезами от бедра и виртуозно сочетает принты. В этот раз испанская монархиня сделала ставку на открытые плечи и женственный силуэт.

По информации Daily Mail, вчера Летиция вместе с мужем королем Филиппом VI прибыла с официальным визитом в Андорру. К настоящему моменту королева уже успела сменить несколько нарядов. Самым утонченным стал коктейльный образ для церемонии вручения наград принцессы Астурийской.

Фото: Getty Images

В Andorra Park Hotel Летиция прибыла в классических черных брюках и роскошном пудровом топе от The 2nd Skin co. Его фишка — отделка из страусиных перьев и вшитый корсет ручной работы. Также дополнительный акцент на талии обеспечил атласный черный пояс с бантом.

Образ завершили лаконичные черные туфли с острым носом и клатч. Волосы королева Испании собрала в элегантную вечернюю прическу.

Напомним, ранее королева Летиция показала, как стильно выглядеть в рамках дресс-кода.

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