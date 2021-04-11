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Как носить платье с удлиненным жакетом: пример от Елены Зеленской

Сегодня, 15:56

Первая леди показала очень стильный классический образ

10 апреля Елена Зеленская и ее супруг, президент Украины Владимир Зеленский, прибыли в Турцию с рабочим визитом. Первая леди успела показать два образа во время деловых встреч.

Из самолета Елена Зеленская вышла в синих брюках палаццо и черном жакете. Не осталась без внимания и ее новая прическа.

Фото: president.gov.ua

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Второй лук первой леди был более классический и элегантный – это черное платье миди длины, удлиненный жакет и туфли на каблуках.

Фото: instagram.com/olenazelenska_official
Фото: instagram.com/olenazelenska_official

Недавно Елена Зеленская впечатлила своим аристократичным нарядом на встрече с первой леди Литвы.

10 апреля прошел финал гипершоу "Маска", который шокировал всех. Радость, удивление, восторг – мы собрали всю палитру эмоций участников в одном видео:

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