Прозрачная юбка и шляпка-унитаз: главные модные провалы первых леди и королевских особ
Ой, ошибочка вышла!
Недавно Елена Зеленская прокомментировала скандал из-за желтого платья в Японии. Тогда на нее ополчились несправедливо. Но это не значит, что первые леди и члены королевских семей никогда не допускают модных ошибок. Увы, даже наличие стилиста не гарантирует, что новый выход не обернется провалом. Мы вспомнили несколько ярких примеров, когда что-то явно пошло не так.
В 2018-м, во время тура по Австралии и Океании, герцогиня Сассекская успела сменить с десяток нарядов. И, похоже, это ее изрядно утомило. Для своего последнего выхода в рамках поездки Меган Маркл выбрала трикотажный топ с рукавами 3/4 и… полупрозрачную юбку.
После такого продажи белья-шортиков в Британии выросли в разы, но получилось неловко.
Женщины королевской семьи должны носить шляпки на официальных мероприятиях. И мы им по этому поводу не завидуем. Потому что грань между "элегантно" и "комично" в данном случае уж очень тонкая. Не успеешь оглянуться, как на голове вместо очаровательного аксессуара из 50-х, красуется огромная зефирина.
Чаще других подвергаются критике шляпки принцессы Евгении и герцогини Корнуольской. Хотя однажды выделилась и принцесса Беатрис. Еще ни одному головному убору не посвящалось такое количество мемов.
Во всяком случае, так было написано на куртке, в которой экс-первая леди США приехала поддержать детей-мигрантов. Но этот провал не стал для Мелании ни первым, ни последним.
Несмотря на наличие вкуса, уместность нарядов Трамп вызывала вопросы все время, пока ее супруг был президентом. Кажется, только она могла приехать в затопленный Техас на 12-сантиметровых "лабутенах" или говорить о борьбе с насилием в неоновом платье за 3000 долл.
Перед каждым появлением на публике внучка королевы Елизаветы II проделывает работу над ошибками и старается совершенствовать свои образы. Но интернет помнит все. Почему-то именно платья принцессы Евгении чаще напоминали пользователям обивку дивана в стиле прованс.
Жена Николя Саркози неоднократно появлялась на публике без бюстгальтера под платьем. И если в вечернем наряде на это еще хоть как-то можно закрыть глаза, то на официальном приеме глав других государств — сложновато. А представьте, если бы им с Меган Маркл нравились одинаковые юбки?..
Брижит старше своего мужа, президента Франции Эммануэля Макрона на 25 лет. Такую разницу в возрасте она компенсирует смелыми образами. Иногда слишком смелыми. Редко первую леди можно увидеть в юбке длины миди или макси: она оголяет колени даже на тех мероприятиях, где по дресс-коду это не положено. Хотя стоит отдать должное — для 67-ми лет ноги Брижит выглядят фантастически.
Герцогиня Кембриджская редко допускает модные ошибки. Она предпочитает скромные и сдержанные образы, а ее точеную фигуру сложно испортить неправильным фасоном. Но есть у Кейт необъяснимая страсть к белым платьям — да не простым, а длинным и пышным, как у невесты. В одном она появлялась на рождественском приеме при поддержке Royal British Legion, в другом — на церемонии BAFTA. Ниже пример с ужина в честь визита Трампа в 2019-м.
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