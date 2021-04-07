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Прозрачная юбка и шляпка-унитаз: главные модные провалы первых леди и королевских особ

Сегодня, 18:57

Ой, ошибочка вышла!

Недавно Елена Зеленская прокомментировала скандал из-за желтого платья в Японии. Тогда на нее ополчились несправедливо. Но это не значит, что первые леди и члены королевских семей никогда не допускают модных ошибок. Увы, даже наличие стилиста не гарантирует, что новый выход не обернется провалом. Мы вспомнили несколько ярких примеров, когда что-то явно пошло не так.

Прозрачная юбка Меган Маркл

В 2018-м, во время тура по Австралии и Океании, герцогиня Сассекская успела сменить с десяток нарядов. И, похоже, это ее изрядно утомило. Для своего последнего выхода в рамках поездки Меган Маркл выбрала трикотажный топ с рукавами 3/4 и… полупрозрачную юбку.

Меган Маркл
Меган Маркл
Фото: Getty Images

После такого продажи белья-шортиков в Британии выросли в разы, но получилось неловко.

Ох уж эти шляпки…

Женщины королевской семьи должны носить шляпки на официальных мероприятиях. И мы им по этому поводу не завидуем. Потому что грань между "элегантно" и "комично" в данном случае уж очень тонкая. Не успеешь оглянуться, как на голове вместо очаровательного аксессуара из 50-х, красуется огромная зефирина.

Герцогиня Корнуольская
Герцогиня Корнуольская
Фото: instagram.com/clarencehouse

Чаще других подвергаются критике шляпки принцессы Евгении и герцогини Корнуольской. Хотя однажды выделилась и принцесса Беатрис. Еще ни одному головному убору не посвящалось такое количество мемов.

Принцесса Беатрис
Принцесса Беатрис
Фото: Pinterest

Мелании Трамп действительно наплевать

Во всяком случае, так было написано на куртке, в которой экс-первая леди США приехала поддержать детей-мигрантов. Но этот провал не стал для Мелании ни первым, ни последним.

Мелания Трамп
Мелания Трамп
Фото: Getty Images

Несмотря на наличие вкуса, уместность нарядов Трамп вызывала вопросы все время, пока ее супруг был президентом. Кажется, только она могла приехать в затопленный Техас на 12-сантиметровых "лабутенах" или говорить о борьбе с насилием в неоновом платье за 3000 долл.

Мелания трамп в платье Valentino
Мелания трамп в платье Valentino
Фото: Getty Images

Принцесса Евгения vs диван

Перед каждым появлением на публике внучка королевы Елизаветы II проделывает работу над ошибками и старается совершенствовать свои образы. Но интернет помнит все. Почему-то именно платья принцессы Евгении чаще напоминали пользователям обивку дивана в стиле прованс.

Принцесса Евгения
Принцесса Евгения
Фото: Pinterest, instagram.com/kensingtonroyal

Карла Бруни не носит белья

Жена Николя Саркози неоднократно появлялась на публике без бюстгальтера под платьем. И если в вечернем наряде на это еще хоть как-то можно закрыть глаза, то на официальном приеме глав других государств — сложновато. А представьте, если бы им с Меган Маркл нравились одинаковые юбки?..

Карла Бруни
Карла Бруни
Фото: AFP

Длинноногая Брижит Макрон

Брижит старше своего мужа, президента Франции Эммануэля Макрона на 25 лет. Такую разницу в возрасте она компенсирует смелыми образами. Иногда слишком смелыми. Редко первую леди можно увидеть в юбке длины миди или макси: она оголяет колени даже на тех мероприятиях, где по дресс-коду это не положено. Хотя стоит отдать должное — для 67-ми лет ноги Брижит выглядят фантастически.

Брижит Макрон
Брижит Макрон
Фото: Getty Images

Кейт Миддлтон в свадебном платье

Герцогиня Кембриджская редко допускает модные ошибки. Она предпочитает скромные и сдержанные образы, а ее точеную фигуру сложно испортить неправильным фасоном. Но есть у Кейт необъяснимая страсть к белым платьям — да не простым, а длинным и пышным, как у невесты. В одном она появлялась на рождественском приеме при поддержке Royal British Legion, в другом — на церемонии BAFTA. Ниже пример с ужина в честь визита Трампа в 2019-м.

Кейт Миддлтон в платье Alexander McQueen
Кейт Миддлтон в платье Alexander McQueen
Фото: Getty Images

Также читайте подборку звезд, которые научились принимать свои недостатки внешности.

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