Королева Іспанії звела з розуму образом total red — надихаємося, як носити червоний

Ефектний монохром завжди актуальний

Дружині короля Філіпа IV сміливості не позичати. Вона легко експериментує з трендами, не боїться носити яскраві відтінки і завжди підкреслює бездоганну фігуру. Згадати хоча б останній образ Летиції в корсетному топі з пір'ям . Новий вихід королеви Іспанії теж заворожує. Вона відвідала мадридський конгрес пам'яті Клари Кампоамор у вбранні total red.

Для важливого заходу Летиція вдягнула брючний костюм насиченого червоного відтінку – приталений жакет і трендові штани з розрізами. Завдяки класичному крою образ вийшов стриманим і аристократичним, навіть попри яскравий колір.

Королева Летиція Фото: Getty Images

Акцентів у макіяжі або зачісці Летиція робити не стала – просто розпустила волосся і підвела очі коричневим олівцем. А ось аксесуари також обрала червоні. Вбрання завершили лаконічні човники і клатч Carolina Herrera зі зміїним принтом. Цікаво, що з цим клатчем королева Іспанії виходить у світ не вперше. Раніше вона показувала його в іншому образі total red у Валенсії.

Королева Летиція Фото: Getty Images

Нагадаємо, що ми розповідали про найяскравіші модні провали перших леді та королівських осіб.

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