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Цветочные мотивы: идеи классного маникюра к 8 Марта

Сегодня, 17:01

Самые свежие тренды для ваших ногтей

Близится весна, а вместе с ней первый весенний праздник – 8 Марта. У нас этот месяц ассоциируется с пробуждением, обновлением, ощущением тепла.

Чаще всего дизайн весеннего маникюра строится вокруг зелени, цветов, нежных оттенков и всего, что ассоциируется с этим сезоном. Оставим зимний маникюр в прошлом – время придумать новый, свежий, и обязательно трендовый.

Все идеи красивого и актуального маникюра к 8 Марта мы собрали ниже. Надеемся, вы найдете для себя несколько классных вариантов.

Идеи весеннего маникюра: главные тренды 2021

Первое, что ассоциируется с 8 Марта, – это, конечно, цветы. На ногтях, они смотрятся особенно красиво и изящно, а их обладательнице определенно добавляют шарма и обаяния. Не бойтесь делать ногти красочными и яркими – в этом году подобное приветствуется.

Фото: Pinterest
Фото: Pinterest
Фото: Pinterest
Фото: Pinterest

Рисунки или наклейки, яркие цвета или легкие пастельные - этозависит от ваших предпочтений и умения мастера. Мы же рекомендуем делать акцент на зеленом, желтом, розовом оттенках.

Фото: Pinterest
Фото: Pinterest
Фото: Pinterest
Фото: Pinterest

Стильно и свежо выглядит маникюр с полным покрытием всех ногтей. Но актуальным остается и принт на нескольких пальцах - двух-трех.

Фото: Pinterest
Фото: Pinterest

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Фото: Pinterest
Фото: Pinterest

Любительницам френча понравится стилизованная версия такого маникюра – на кончик ногтя вместо привычного белого можно нанести цветочный узор.

Фото: Pinterest
Фото: Pinterest

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Фото: Pinterest

Маникюр к 8 марта в минималистическом стиле сделать проще простого – выберите любимый цвет и его более светлый тон, чтобы нарисовать тонкую веточку, листик или парочку цветков на нескольких ногтях.

Фото: Pinterest
Фото: Pinterest
Фото: Pinterest

Плюс цветочного маникюра в том, что он интересно и выигрышно смотрится как на длинных ногтях, так и на коротких.

Фото: Pinterest
Фото: Pinterest
Фото: Pinterest

Можно разрисовать зелеными узорами полностью все ногти, а можно нанести на прозрачную основу цветы всех возможных оттенков.

Фото: Pinterest

Фото: Pinterest

Ранее мы рассказывали, как снять гель-лак в домашних условиях: практичные советы.

Все подробности в спецтеме Готовимся к 8 Марта

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