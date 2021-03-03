Это хотят все: 15 самых модных подарков на 8 Марта
Мы собрали список трендовых вещей этого года
Совсем недавно мы выбирали подарки ко Дню святого Валентина, а теперь близится еще один повод порадовать любимых (хотя на этот раз только дам) – Международный женский день.
Если хотите прямо-таки впечатлить дорогую вам женщину – погасите кредит на ее карте. Если же ищете что-то с более демократичным ценником – смотрите наш ТОП самых трендовых "хочу", о которых расскажет почти любая женщина.
Кроме того, мы подготовили календарь подарков на весь март, которые можно вручить к празднику — как к традиционному, так и к самому необычному.
Кольца
Крупные украшения, которые бросаются в глаза, – один из трендов этого года. Подберите несколько колец, которые можно сочетать друг с другом.
Цена: от 5729 грн.
Пижама
Пижама из гладкой ткани – невероятный кайф. Плюс такой шелковой двойки в том, что любую ее часть, будь то рубашка или брюки, можно носить в теплый сезон, комбинируя с другой одеждой.
Цена: 785 грн.
Сумка
Мода на сумку-багет постепенно проходит, а на замену ей готовится сумка в минималистичном стиле. В такую удобно положить бутылку вина, ключи и смартфон. А что еще нужно?
Цена: 3600 грн.
Фен или стайлер Dyson
О девайсе от Дайсон на самом деле сейчас мечтает каждая вторая девушка. Выбирайте либо фен, либо стайлер – в любом случае вам скажут спасибо.
Цена: 12 990 грн.
Бокалы
Перед красивыми бокалами не устоит ни одна женщина. Честное слово! Особенно если к набору добавить бутылочку ее любимого напитка.
Цена: от 230 грн.
Посуда
Еще один идеальный подарок для тех, кто любит красоту во всем. Бутылки из цветного стекла идеально смотрятся в кадре.
Цена: 350 грн.
Бра
Бра и бюстье – абсолютные фавориты этого года. Как и корсеты, кстати. Классный вариант – с имитацией татуировок.
Цена: 650 грн.
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Цветное кольцо
Розовый агат чудесным образом завоевал сердца девушек. Поэтому колечко из этого камня – отличная идея для подарка.
Цена: от 150 грн.
Палетка Huda Beauty
Здесь слова излишни. Отличная пигментация и удачная палитра Mercury Retrograde. Любительница ярких мейков оценит.
Цена: 2240 грн.
Свеча
На пике популярности у Instagram-блогеров сегодня соевые свечи. Они могут быть в виде фигуры или же стандартные – в стакане. И то и то выглядит красиво.
Цена: от 145 грн.
Нефритовый роллер
Этот массажер для лица – настоящий бестселлер. При регулярном использовании уменьшается отечность лица, улучшается кровоснабжение и разглаживается кожа.
Цена: 879 грн.
Очки
Прямоугольные очки будут на пике популярности в сезоне весна-лето 2021. Уверяем, эта покупка точно станет одной из лучших.
Цена: от 200 грн.
Топ с квадратным вырезом
Вообще это может быть даже боди. Главное – трендовый вырез и мягкий цвет – розовый, лиловый или беж.
Цена: 750 грн.
Аромат
Парфюмированная вода с цветочными и сладкими нотками – классика, которая всегда радует.
Цена: 2730 грн.
Румяна сердца
Еще один мейкап-хит – запеченные румяна I Heart Revolution Blushing Hearts. Выглядят очень красиво не только в упаковке, но и на лице.
Цена: 319 грн.
Надеемся, мы вдохновили вас на покупку отличного подарка к 8 Марта. А если и этого вам мало, загляните в материал что подарить на 8 Марта: оригинальные идеи для любимых женщин. Там тоже есть много интересного.
Все подробности в спецтеме Готовимся к 8 Марта
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